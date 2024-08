Suárez comenta foto Lucho Rodríguez após estreia pelo Bahia: "Desfrute"

Luciano Rodríguez fes sua estreia pelo Bahia neste sábado, 27 - Foto: Letícia Martins / EC Bahia

O uruguaio Lucho Rodríguez fez sua estreia pelo Bahia no último sábado, 27, no empate por 1 a 1 contra o Internacional, na Arena Fonte Nova. Após a partida, o jogador publicou uma foto no Instagram celebrando seu primeiro jogo pelo Esquadrão, recebendo um recado especial de Luís Suárez.

"Parabéns! Desfrute muito e aprenda com o futebol brasileiro!", escreveu Suárez. O novo atleta tricolor prontamente agradeceu e destacou a idolatria pelo artilheiro.

Durante sua apresentação oficial na sexta-feira, 26, Lucho, que é conhecido no Uruguai como o 'Novo Suárez', já havia mencionado o jogador como uma de suas maiores inspirações no futebol.

"Eu gosto muito de Suárez. É o ídolo de qualquer criança uruguaia. Também o Forlán, no mundial de 2010 foi uma loucura como ele jogou. Vou lutar por meus sonhos e eles foram a motivação que eu tive quando era criança", afirmou Lucho.