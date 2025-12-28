Técnico do Valencia e seus três filhos morrem em acidente de barco

O acidente ocorreu no Parque Nacional de Komodo - Foto: Divulgação

O técnico do time B feminino do Valencia, Fernando Martín, morreu em um naufrágio na Indonésia, onde estava de férias com a família. Três de seus filhos também morreram; sua esposa e uma filha foram resgatadas, segundo a imprensa espanhola.

"O Valencia está profundamente consternado após o falecimento de Fernando Martín e três de seus filhos em um trágico acidente de barco na Indonésia", afirmou o clube em comunicado, prestando condolências à família e aos colegas.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Fernando Martín trabalhava no Valencia há 10 anos e exerceu diferentes funções no clube, sempre ligadas ao futebol feminino. Ele era o técnico do time B do clube, que disputa a Terceira Divisão feminina da Federação Espanhola.

Acidente

O acidente ocorreu no Parque Nacional de Komodo, quando o barco virou devido à agitação das águas provocada por um fenômeno meteorológico inesperado. Onze pessoas estavam na embarcação; sete sobreviveram, enquanto Fernando e os filhos ficaram presos na cabine.