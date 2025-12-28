Menu
ESPORTES

Técnico do Valencia e seus três filhos morrem em acidente de barco

Onze pessoas estavam na embarcação; sete sobreviveram ao naufrágio

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

28/12/2025 - 11:50 h | Atualizada em 28/12/2025 - 13:02
O acidente ocorreu no Parque Nacional de Komodo
O acidente ocorreu no Parque Nacional de Komodo

O técnico do time B feminino do Valencia, Fernando Martín, morreu em um naufrágio na Indonésia, onde estava de férias com a família. Três de seus filhos também morreram; sua esposa e uma filha foram resgatadas, segundo a imprensa espanhola.

"O Valencia está profundamente consternado após o falecimento de Fernando Martín e três de seus filhos em um trágico acidente de barco na Indonésia", afirmou o clube em comunicado, prestando condolências à família e aos colegas.

Fernando Martín trabalhava no Valencia há 10 anos e exerceu diferentes funções no clube, sempre ligadas ao futebol feminino. Ele era o técnico do time B do clube, que disputa a Terceira Divisão feminina da Federação Espanhola.

Acidente

O acidente ocorreu no Parque Nacional de Komodo, quando o barco virou devido à agitação das águas provocada por um fenômeno meteorológico inesperado. Onze pessoas estavam na embarcação; sete sobreviveram, enquanto Fernando e os filhos ficaram presos na cabine.

