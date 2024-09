Tênis: Thiago Wild chega a semifinal pela primeira vez na temporada

Thiago Wild, tenista brasileiro - Foto: Divulgação | Juarez Santos

O brasileiro Thiago Wild segue firme na disputa do Bad Waltersdorf, na Áustria. Nesta sexta-feira, 20, o tenista conquistou uma grande vitória sobre o espanhol Carlos Taberner. Cabeça de chave 4, ele fez valer o favoritismo e gastou apenas 68 minutos para triunfar com duplo 6/2 para se garantir na semifinal.

É a primeira vez na temporada que Wild passa das quartas de final, fase na qual caiu no Rio Open e no ATP 250 de Kitzbuhel. O desempenho tem sido importante para o brasileiro recuperar posições no ranking, subindo provisoriamente da 96ª para 88ª colocação. Ele ainda pode ganhar mais duas posições caso avance à final.

Na semifinal, o número 2 do Brasil e 96 do mundo pode ter um duelo 100% nacional com Thiago Monteiro. Porém, para que isso aconteça, o cearense tem que fazer valer a condição de segundo mais bem cotado ao título mais tarde contra o sérvio Laslo Djere, sexto pré-classificado na competição.