Tenista baiano vence dois brasileiros e vai às quartas em Salvador

Natan Rodrigues, tenista baiano - Foto: Thiago Parmalat

Jogar em casa sempre dá sorte - e quem mais vem aproveitando a lei do esporte é obaiano Natan Rodrigues, que vem vivendo dias de protagonismo em Salvador. Jogando em casa, no Clube Bahiano de Tênis, o atleta de 23 anos garantiu, nesta quinta-feira, 2, vaga nas quartas de final do M25 de Salvador.

O tenista que venceu o compatriota Glauco Júnior por 6/1 e 6/3 já havia vencido, apenas um dia antes, o também brasileiro Rafael Tosetto em uma batalha de três sets (6/2, 2/6 e 7/6 [7-4]). Agora, Natan busca um feito inédito: alcançar sua primeira semifinal de simples em torneios do circuito mundial profissional.

O desafio, no entanto, será dos mais difíceis. Seu adversário é o equatoriano Andrea Andrade, principal favorito ao título, que chega embalado pelo título conquistado na semana passada em Barueri, onde eliminou José Pereira com um duplo 6/0 logo pela manhã.

Mas o sucesso de Natan já é inegável mesmo sem as próximas etapas. A campanha já iguala o melhor resultado da curta carreira do tenista, que passou quatro anos no tênis universitário americano antes de se dedicar integralmente ao circuito profissional.

"Estou confiante e feliz de jogar em casa, diante da minha família e amigos. Agora é pensar jogo a jogo", comentou o atleta após a vitória.

Brasil no M25 de tênis

Outros brasileiros também avançaram às quartas. O jovem Gustavo Albieri, de apenas 17 anos, surpreendeu ao eliminar o norte-americano Adhithya Ganesan, cabeça de chave 4, em dois tie-breaks (7/6[8-6] e 7/6[7-5]).

Agora, ele encara o paranaense João Schiessl, que venceu Victor Pagotto por 6/4 e 6/3 e já havia eliminado Pavlos Tsitsipas, irmão de Stefanos Tsitsipas, na estreia.

O torneio distribui US$ 30 mil em premiação e pontos importantes para o ranking da ATP. Além das simples, a chave de duplas movimenta o final de semana, com jogos até o sábado, 4, todos com entrada gratuita para o público.