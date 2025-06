Tenista brasileiro destaca lado mental em vitória em Roland Garros

Brasileiro João Fonseca durante partida no torneio de Roland Garros em Paris - Foto: FRANCK FIFE | AFP

O tenista brasileiro João Fonseca, de 18 anos, venceu mais uma partida no tradicional torneio de Roland Garros, em Paris. Ele venceu Pierre-Hugues por 3 sets a 0 com parciais de 7-6 (7/4), 7-6 (7/4) e 6-4, em duelo de quase três horas. Para Fonseca o lado mental foi crucial para garantir mais uma vitória no torneio.

"Eu precisava ser mais corajoso, fazer alguma coisa diferente e ser mais agressivo nos ralis, comandar mais nas entradas dos pontos. Então foi isso que eu fiz. No segundo set eu tive que me manter positivo porque ele fazia saques que eu não conseguia devolver", pontuou o número 65 do ranking mundial. "Foi o diferencial da partida: a mentalidade. De querer mais, de ter a coragem, de ter a iniciativa de comandar o ponto", acrescentou o tenista.

Nesta quinta, mesmo empurrado por centenas de torcedores, João precisou lidar com a pressão da torcida rival. "Em jogos difíceis, se um game foi ruim, o outro pode ser bom. É difícil, é preciso se concentrar nos ganhos de saque na entrada dos pontos. O jogo muda rápido, cansa a mente, mas ganhar uma partida como essa, com tanta pressão e expectativa, a forma como eu consegui levar tudo isso me deixa feliz."

O brasileiro de 18 anos, que em fevereiro foi campeão do ATP 250 de Buenos Aires (também disputado no saibro), vai enfrentar por uma vaga nas oitavas de final em Paris o vencedor do duelo entre o francês Gaël Monfils (N.42) e o britânico Jack Draper (N.5).