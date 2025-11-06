Menu
HOME > ESPORTES
BRASIL NA LISTA!

The Best 2025: brasileiro concorre ao prêmio de melhor do mundo

Atacante integra lista dos 11 indicados à premiação mais importante da entidade máxima do futebol

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

06/11/2025 - 14:45 h
Prêmio The Best 2025, da FIFA
Prêmio The Best 2025, da FIFA -

Os onze jogadores indicados ao prêmio The Best 2025, da Fifa, foram definidos na tarde desta quinta-feira, 6. A premiação que elege o melhor jogador de cada temporada citou o atacante Raphinha, do Barcelona, como o único brasileiro entre todos os concorrentes.

A principal diferença em relação ao ranking do prêmio da Bola de Ouro, da revista France Football, é a presença do espanhol Pedri e do artilheiro Harry Kane no top-11, sem a presença do goleiro Donnarumma, 9º atleta que mais pontuou no evento do Ballon d'Or.

Raphinha em campo pelo Barcelona
Raphinha em campo pelo Barcelona | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Finalistas do Prêmio The Best 2025 para melhor jogador

  • Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain)
  • Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain)
  • Harry Kane (Bayern München)
  • Kylian Mbappé (Real Madrid)
  • Nuno Mendes (Paris Saint-Germain)
  • Cole Palmer (Chelsea)
  • Pedri (Barcelona)
  • Raphinha (Barcelona)
  • Mohamed Salah (Liverpool)
  • Vitinha (Paris Saint-Germain)
  • Lamine Yamal (Barcelona)

Entre os treinadores, são sete os nomes indicados na lista final — que não conta com brasileiros, assim como a premiação de melhor jogadora, que conta com 17 concorrentes.

Finalistas do Prêmio The Best 2025 para melhor treinador

  • Javier Aguirre (México)
  • Mikel Arteta (Arsenal)
  • Luis Henrique (Paris Saint-Germain)
  • Hansi Flick (Barcelona)
  • Enzo Maresca (Chelsea)
  • Roberto Martínez (Portugal)
  • Arne Slot (Liverpool)

Finalistas do Prêmio The Best 2025 para melhor jogadora

  • Sandy Baltimore (Chelsea)
  • Nathalie Bjorn (Chelsea)
  • Aitana Bonmati (Barcelona)
  • Lucy Bronze (Chelsea)
  • Mariona Caldentey (Arsenal)
  • Temwa Chawinga (Corrente de Kansas City)
  • Diani Kadidiatou (Olympique Lyonnais)
  • Melchie Dumornay (Olympique Lyonnais)
  • Patri Guijarro (Barcelona)
  • Lindsey Heaps (Olympique Lyonnais)
  • Lauren James (Chelsea)
  • Chloe Kelly (Manchester City/Arsenal)
  • Ewa Pajor (Barcelona)
  • Claudia Pina (Barcelona)
  • Alexia Putellas (Barcelona)
  • Alessia Russo (Arsenal)
  • Leah Williamson (Arsenal)

