BRASIL NA LISTA!
The Best 2025: brasileiro concorre ao prêmio de melhor do mundo
Atacante integra lista dos 11 indicados à premiação mais importante da entidade máxima do futebol
Por Lucas Vilas Boas
Os onze jogadores indicados ao prêmio The Best 2025, da Fifa, foram definidos na tarde desta quinta-feira, 6. A premiação que elege o melhor jogador de cada temporada citou o atacante Raphinha, do Barcelona, como o único brasileiro entre todos os concorrentes.
A principal diferença em relação ao ranking do prêmio da Bola de Ouro, da revista France Football, é a presença do espanhol Pedri e do artilheiro Harry Kane no top-11, sem a presença do goleiro Donnarumma, 9º atleta que mais pontuou no evento do Ballon d'Or.
Finalistas do Prêmio The Best 2025 para melhor jogador
- Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain)
- Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain)
- Harry Kane (Bayern München)
- Kylian Mbappé (Real Madrid)
- Nuno Mendes (Paris Saint-Germain)
- Cole Palmer (Chelsea)
- Pedri (Barcelona)
- Raphinha (Barcelona)
- Mohamed Salah (Liverpool)
- Vitinha (Paris Saint-Germain)
- Lamine Yamal (Barcelona)
Entre os treinadores, são sete os nomes indicados na lista final — que não conta com brasileiros, assim como a premiação de melhor jogadora, que conta com 17 concorrentes.
Finalistas do Prêmio The Best 2025 para melhor treinador
- Javier Aguirre (México)
- Mikel Arteta (Arsenal)
- Luis Henrique (Paris Saint-Germain)
- Hansi Flick (Barcelona)
- Enzo Maresca (Chelsea)
- Roberto Martínez (Portugal)
- Arne Slot (Liverpool)
Finalistas do Prêmio The Best 2025 para melhor jogadora
- Sandy Baltimore (Chelsea)
- Nathalie Bjorn (Chelsea)
- Aitana Bonmati (Barcelona)
- Lucy Bronze (Chelsea)
- Mariona Caldentey (Arsenal)
- Temwa Chawinga (Corrente de Kansas City)
- Diani Kadidiatou (Olympique Lyonnais)
- Melchie Dumornay (Olympique Lyonnais)
- Patri Guijarro (Barcelona)
- Lindsey Heaps (Olympique Lyonnais)
- Lauren James (Chelsea)
- Chloe Kelly (Manchester City/Arsenal)
- Ewa Pajor (Barcelona)
- Claudia Pina (Barcelona)
- Alexia Putellas (Barcelona)
- Alessia Russo (Arsenal)
- Leah Williamson (Arsenal)
