Thomas Müller anuncia aposentadoria da seleção alemã

Müller na última partida pela Alemanha - Foto: LLUIS GENE / AFP

O atacante alemão Thomas Müller, campeão do mundo em 2014, anunciou sua aposentadoria da seleção da Alemanha nesta segunda-feira, 15, um dia após a vitória da Espanha na Eurocopa organizada em solo alemão.

"Depois de 131 jogos internacionais e 45 gols, hoje me despeço da águia (emblema da seleção alemã)", anunciou Müller, que completará 35 anos em setembro, em um vídeo publicado em suas redes sociais.

O carismático atacante do Bayern de Munique foi um dos pilares da seleção que conquistou a Copa do Mundo no Brasil em 2014 e autor do primeiro gol na fatídica semifinal contra o anfitrião, a qual venceu por 7 a 1.

"Quando joguei minha primeira partida internacional, há 14 anos, nunca poderia ter sonhado com algo assim. Sempre tive muito orgulho de representar meu país e às vezes choramos juntos", acrescentou no vídeo.

A seleção alemã e o futebol também se despediram recentemente do meio-campista Toni Kroos, que pendurou as chuteiras após a derrota na Eurocopa.

O goleiro Manuel Neuer é, portanto, o único campeão do mundo em 2014 que ainda está em atividade na seleção alemã.

Müller deve continuar jogando pelo Bayern de Munique, com quem tem contrato até junho de 2025.

Apenas Lothar Matthäus e Miroslav Klose disputaram mais jogos que o atacante pela 'Mannshaft'. Ele está em sexto lugar na lista de maiores artilheiros da seleção alemã.