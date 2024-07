Argentina defende título da Finalíssima contra Espanha; saiba detalhes

Argentina levantando taça da Copa América - Foto: Chandan Khanna / AFP

O confronto da Finalíssima já está definido. A Seleção da Espanha foi a grande campeã da Eurocopa ao derrotar a Inglaterra por 2x1, seguidos pela vitória da Argentina contra a Colômbia por 1x0 na final da Copa América, ambas neste domingo, 14.

Desta maneira, o argentino Lionel Messi, que morou por 20 anos em Barcelona, enfrentará alguns conhecidos da época em que jogava o Campeonato espanhol.

Por coincidências, as duas seleções se isolam como as mais vencedoras dos seus respectivos torneios. Enquanto 'La roja' conquistou o tetracampeonato, a Albiceleste levou a taça da América pela 16ª vez.

Espanha levantando a taça da Euro | Foto: Adrian DENNIS / AFP

O encontro entre as equipes deve ocorrer no meio da temporada de 2025, entre junho e julho, assim como na edição passada. Anteriormente, o duelo ocorreu no estádio de Wembley, na Inglaterra, mas segue sem local confirmado para a edição atual.



A Argentina é a atual campeã da Finalíssima e defenderá o título contra os espanhois. Em 2022, os Hermanos derrotaram a Itália, campeã da Euro em 2021, pelo placar de 3x0.