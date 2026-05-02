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ESPORTES

Time baiano da Copa do Brasil joga para dois pagantes e tem renda de R$ 50

Partida teve apenas dois pagantes e expôs cenário inusitado envolvendo equipe da Copa do Brasil

Iarla Queiroz
Por
| Atualizada em

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Renda do time surpreendeu pelo valor
Renda do time surpreendeu pelo valor - Foto: Cesár Greco | SE Palmeiras

Um jogo sem peso na tabela terminou com um número que virou destaque fora de campo. O Jacuipense, adversário do Palmeiras na Copa do Brasil, entrou em campo para praticamente ninguém: apenas dois torcedores pagaram ingresso, gerando uma renda de R$ 50.

O número chama atenção não só pelo valor simbólico, mas também pelo contexto da partida, disputada na Arena Cajueiro, em Feira de Santana.

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Jogo sem apelo e arquibancada vazia

Dentro de campo, o Jacuipense foi derrotado por 1 a 0 pelo Imperatriz.

O gol da partida saiu apenas aos 39 minutos do segundo tempo, quando Ivan Fortuna marcou de cabeça para os visitantes.

As duas equipes já entraram em campo sem qualquer chance de classificação, o que transformou o confronto em um jogo apenas protocolar.

Com o resultado, o Imperatriz conquistou sua primeira vitória, mas ainda assim terminou na lanterna do Grupo C, com quatro pontos.

Do outro lado, o Jacuipense também encerrou sua participação sem vencer: ficou na quarta posição do Grupo D, somando um empate e quatro derrotas em cinco jogos.

Imagem ilustrativa da imagem Time baiano da Copa do Brasil joga para dois pagantes e tem renda de R$ 50
| Foto: Reprodução / FBF

Distância também pesa

Outro fator que ajuda a explicar o número baixo está na localização.

Apesar de mandar seus jogos em Feira de Santana, o Jacuipense é da cidade de Riachão de Jacuípe, que fica a cerca de 77 km de distância. Mesmo assim, o público registrado, próximo de zero, surpreendeu.

Apenas dois pagantes foram registrados, resultando em uma renda simbólica de R$ 50 — um dos menores públicos já vistos no torneio.

Vale destacar que os números divulgados não incluem pessoas que não pagaram ingresso, apenas os bilhetes vendidos.

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Juazeirense também registra público baixo

O cenário de arquibancadas vazias não ficou restrito a um único jogo.

Na partida entre Juazeirense e ASA, apenas 34 torcedores pagaram ingresso no Estádio Carneirão, em Alagoinhas.

A renda foi de R$ 650.

Diferente do caso anterior, esse confronto ainda tinha peso esportivo, já que as duas equipes brigavam por vaga nas quartas de final.

Foco agora é calendário cheio

Com a eliminação no Nordestão, o Jacuipense volta suas atenções para a sequência da temporada.

Além da disputa da Série D, o clube também segue na Copa do Brasil, onde enfrenta o Palmeiras. No jogo de ida, o time baiano foi derrotado por 3 a 0.

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Tags:

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