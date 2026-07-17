Time da Premier League paga R$ 448 milhões por atacante do Grupo City

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O atacante Savinho está de saída do Manchester City e vai render uma quantia milionária aos cofres do clube. O brasileiro está de malas prontas para assinar com o Tottenham, rival inglês na Premier League, por 65 milhões de libras (cerca de R$ 448 milhões).

O jogador de 22 anos foi alvo dos Spurs na última janela de transferências, mas as equipes não chegaram a um acordo na época. Dessa vez, entretanto, a negociação chegou a um final feliz, e Savinho vai se juntar aos conterrâneos Richarlison e o jovem lateral Souza, ex-Santos. A informação foi divulgada pelo jornal britânico Daily Mail.

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Brasileiro precisa de uma temporada de afirmação

O atacante não vinha sendo titular no Manchester City, e fez uma temporada abaixo em relação ao seu ano de estreia na Premier League. Ele marcou quatro vezes e deu duas assistências, mas havia distribuído 11 passes para gol em 2024/25.

Savinho foi revelado pelo Atlético-MG, surgiu como uma grande promessa, mas teve poucas oportunidades na equipe principal. O atacante foi vendido ao Grupo City em 2022, por 6,5 milhões de euros (cerca de R$ 33 milhões) e foi repassado ao Troyes, da França.

Apesar da transferência, Savinho não chegou a entrar em campo pelo time francês, e foi emprestado ao PSV, da Holanda, e posteriormente ao Girona, da Espanha.

Na La Liga, o jogador se destacou na classificação histórica da equipe à Liga dos Campeões, e foi contratado pelo Manchester City, em 2024, por 25 milhões de euros (cerca de R$ 152 milhões).