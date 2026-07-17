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FUTEBOL INTERNACIONAL

Time da Premier League paga R$ 448 milhões por atacante do Grupo City

Jovem atacante vai mudar de destino na Premier League

Lucas Vilas Boas
Por
Tottenham ganha reforço de atacante brasileiro
Tottenham ganha reforço de atacante brasileiro - Foto: AFP

O atacante Savinho está de saída do Manchester City e vai render uma quantia milionária aos cofres do clube. O brasileiro está de malas prontas para assinar com o Tottenham, rival inglês na Premier League, por 65 milhões de libras (cerca de R$ 448 milhões).

O jogador de 22 anos foi alvo dos Spurs na última janela de transferências, mas as equipes não chegaram a um acordo na época. Dessa vez, entretanto, a negociação chegou a um final feliz, e Savinho vai se juntar aos conterrâneos Richarlison e o jovem lateral Souza, ex-Santos. A informação foi divulgada pelo jornal britânico Daily Mail.

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Brasileiro precisa de uma temporada de afirmação

O atacante não vinha sendo titular no Manchester City, e fez uma temporada abaixo em relação ao seu ano de estreia na Premier League. Ele marcou quatro vezes e deu duas assistências, mas havia distribuído 11 passes para gol em 2024/25.

Savinho foi revelado pelo Atlético-MG, surgiu como uma grande promessa, mas teve poucas oportunidades na equipe principal. O atacante foi vendido ao Grupo City em 2022, por 6,5 milhões de euros (cerca de R$ 33 milhões) e foi repassado ao Troyes, da França.

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Apesar da transferência, Savinho não chegou a entrar em campo pelo time francês, e foi emprestado ao PSV, da Holanda, e posteriormente ao Girona, da Espanha.

Na La Liga, o jogador se destacou na classificação histórica da equipe à Liga dos Campeões, e foi contratado pelo Manchester City, em 2024, por 25 milhões de euros (cerca de R$ 152 milhões).

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