Time inglês prepara oferta milionária pra tirar Rodrygo do Real Madrid

Rodrygo é um dos principais atacantes do Real Madrid - Foto: ANDER GILLENEA/AFP

O Liverpool segue monitorando o mercado de transferências diante da possibilidade de perder um de seus principais astros, Mohamed Salah, para o futebol saudita. O clube inglês não pretende abrir mão de um substituto de peso para a vaga do atacante egípcio e, de acordo com o portal espanhol Fichajes, um antigo alvo dos Reds pode voltar ao radar: o brasileiro Rodrygo, do Real Madrid.

Segundo a publicação, o Liverpool estaria disposto a desembolsar 100 milhões de euros (aproximadamente R$ 610 milhões) para contar com o jovem atacante, que também é titular da Seleção Brasileira. Revelado pelo Santos, Rodrygo tem se destacado pela sua versatilidade no ataque, onde atua com frequência pela ponta-direita, mesma posição ocupada por Salah na equipe de Jürgen Klopp.

Apesar de ser uma peça importante no esquema de Carlo Ancelotti desde que chegou ao Real Madrid em 2019, Rodrygo não é considerado intransferível pelo clube merengue, segundo a imprensa espanhola. “Embora o Real Madrid não tenha intenção de abrir mão de Rodrygo, não o considera intransferível, e as propostas que preparam os clubes ingleses poderiam ser difíceis de recusar”, relata o Fichajes.

Aos 23 anos, Rodrygo já conquistou grandes títulos com o Real Madrid, incluindo duas edições da Liga dos Campeões da UEFA e do Campeonato Espanhol, além da Copa do Rei e do Mundial de Clubes. No total, o brasileiro acumula 225 partidas pelo time madrilenho, com 57 gols marcados e 43 assistências.