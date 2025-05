"Tinha que sufocar eles", lamenta Ronald pela derrota para o Bahia

Bahia e Vitória pelo Brasileirão - Foto: Raphael Muller I Ag. A TARDE

O clima dos jogadores do Vitória deixando o campo na Fonte Nova foi, acima de tudo, de decepção. Após perder por 2 a 1 para o Bahia mesmo com um a mais durante a maior parte do jogo, os rubro-negros desabafaram e avaliaram os principais erros cometidos em campo.

Para Jamerson, o problema maior estava no primeiro tempo, com uma segunda etapa mais consistente do Leão. "No primeiro tempo, a gente não estava muito bem no jogo, mas no segundo tempo ouvimos o que o professor tinha para falar e voltamos bem melhor", avaliou.

"A gente teve muitas chances de gols, e, infelizmente, tomamos aquele gol na partida, mas agora vamos colocar a cabeça no lugar, tentar ver durante a semana, melhorar e conseguir mais uma vitória contra o Santos em casa", completou o lateral esquerdo.

Já Ronald, volante, encara o principal problema como um não reconhecimento de que o Vitória estava com um jogador a mais desde o começo da partida. "No primeiro tempo acho que faltou mais atitude dentro de campo, de pressionar lá em cima, sufocar os caras", disse.

"Assimilar que a gente estava com um a mais e eles não poderiam jogar, tinha que sufocar eles. Infelizmente, não tivemos essa leitura no primeiro tempo, no segundo tempo já voltamos melhores com a possibilidade de virar o jogo", analisou.

Quanto ao gol do Bahia na segunda etapa, o volante encarou como uma jogada 'boba', que poderia ter sido evitada pela equipe rubro-negra. "Tivemos muitas chances de fazer o gol e não fizemos, e depois tomamos um gol muito bobo ali, que precisamos melhorar. A nível de Série A não podemos tomar um gol daquele", afirmou.

Agora, o foco é no jogo do próximo domingo, 25, contra o Santos, pela décima rodada do Brasileirão: "Tem que melhorar esses erros que não podem acontecer e já aconteceram em alguns jogos atrás. Voltaram a acontecer agora, a gente não pode errar mais".

"A semana em aberto é boa, temos que ajeitar isso e botar as coisas no devido lugar para conseguir os nossos objetivos", completou.