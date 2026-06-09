Título do Vitória no Nordestão coloca Juazeirense na Copa do Brasil

O título do Esporte Clube Vitória na Copa do Nordeste, além de trazer alegria aos torcedores do Leão da Barra, também garantiu festa à torcida de outro clube baiano: a Juazeirense. Com o pentacampeonato — ou seria hexa? — rubro-negro, o Cancão de Fogo herdou uma vaga extra na principal competição mata-mata do país.



A conquista do Vitória, no último sábado, 6, abriu uma vaga adicional para os clubes baianos na Copa do Brasil. Como o Leão já havia assegurado sua classificação por meio do Campeonato Baiano, a vaga extra ficou com a Juazeirense, que terminou o estadual na quarta colocação e herdou o posto entre os representantes da Bahia no torneio nacional.



A classificação representa um importante reforço esportivo e financeiro para o Cancão de Fogo, além da premiação milionária distribuída pela CBF desde a primeira fase.





Em participações anteriores, a Juazeirense já eliminou gigantes do futebol brasileiro, como Sport, Cruzeiro e Vasco, protagonizando campanhas marcantes e colocando Juazeiro em destaque no cenário nacional.



Na atual temporada, porém, a Juazeirense foi eliminada logo no confronto de estreia da segunda fase da Copa do Brasil. O Cancão de Fogo perdeu para o Capital-DF nos pênaltis, por 3 a 1, após empate em 1 a 1 no tempo normal, no Estádio Adauto Moraes.



Além de Vitória e Juazeirense, o futebol baiano será representado na Copa do Brasil de 2027 pelo campeão estadual Bahia e pelo Jacuipense, que ficou em terceiro lugar no Campeonato Baiano de 2026.