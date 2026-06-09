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VAGA EXTRA

Título do Vitória no Nordestão coloca Juazeirense na Copa do Brasil

Conquista rubro-negra rende vaga extra para clubes baianos na competição

Téo Mazzoni
Por
Vaga da Copa do Brasil vai para Juazeirense após título do Vitória
Vaga da Copa do Brasil vai para Juazeirense após título do Vitória - Foto: Divulgação/Juazeirense

O título do Esporte Clube Vitória na Copa do Nordeste, além de trazer alegria aos torcedores do Leão da Barra, também garantiu festa à torcida de outro clube baiano: a Juazeirense. Com o pentacampeonato — ou seria hexa? — rubro-negro, o Cancão de Fogo herdou uma vaga extra na principal competição mata-mata do país.

A conquista do Vitória, no último sábado, 6, abriu uma vaga adicional para os clubes baianos na Copa do Brasil. Como o Leão já havia assegurado sua classificação por meio do Campeonato Baiano, a vaga extra ficou com a Juazeirense, que terminou o estadual na quarta colocação e herdou o posto entre os representantes da Bahia no torneio nacional.

A classificação representa um importante reforço esportivo e financeiro para o Cancão de Fogo, além da premiação milionária distribuída pela CBF desde a primeira fase.

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Em participações anteriores, a Juazeirense já eliminou gigantes do futebol brasileiro, como Sport, Cruzeiro e Vasco, protagonizando campanhas marcantes e colocando Juazeiro em destaque no cenário nacional.

Na atual temporada, porém, a Juazeirense foi eliminada logo no confronto de estreia da segunda fase da Copa do Brasil. O Cancão de Fogo perdeu para o Capital-DF nos pênaltis, por 3 a 1, após empate em 1 a 1 no tempo normal, no Estádio Adauto Moraes.

Além de Vitória e Juazeirense, o futebol baiano será representado na Copa do Brasil de 2027 pelo campeão estadual Bahia e pelo Jacuipense, que ficou em terceiro lugar no Campeonato Baiano de 2026.

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copa do brasil esporte clube vitória juazeirense

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