Torcedores do Vitória comemoram a escolha de Leão como nome do Papa

Papa Leão XIV com a camisa do Vitória feito com inteligência artificial - Foto: Reprodução I X

Conclave encerrado, novo Papa anunciado e nome escolhido: Robert Francis Prevost, cardeal de 69 anos, é o novo Santo Padre, e entrou para a história como o Papa Leão XIV. Quem gostou do nome escolhido, é claro, foram os torcedores do Vitória, que sob o apelido de Leão da Barra, se sentiram mais do que acolhidos pelo novo líder da Igreja Católica.

Leão do Vitória com vestes papais | Foto: ChatGPT

Desde que Leão XIV foi anunciado, as redes sociais não pararam de repercutir as comparações com mascotes de futebol. Além do Vitória, Fortaleza, Sport e Mirassol, clubes da Série A do Brasileirão, também usam o animal como símbolo, e se sentiram privilegiados junto ao Rubro-Negro.

Nas postagens, diversos comentários afirmavam que “o novo Papa é Vitória”, enquanto alguns torcedores do Bahia, maior rival, retrucaram afirmando que o religioso seria tricolor, já que ele é o “Papa Leão”, fazendo referência à gíria que significa “comer”, como se ele “engolisse” o mascote rival.

Fiquem calmos, o Papa escolheu o nome Leão, agora o Vitória deslancha — Shitzu do Barradão (@gabrinha9) May 8, 2025

O Papa foi mencionado até mesmo em lista de torcedores famosos do Leão da Barra, chegando junto com o Prefeito de Salvador, Bruno Reis, o Governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, o Presidente da República, Lula, e o presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Ednaldo Rodrigues.

Cores: Vermelho e Preto

Nome: Leão

O papa é Vitória, Ednaldo é Vitória, Lula é Vitória, Jerônimo é Vitória, Bruno Reis é Vitória, o universal Esporte Clube Vitória pic.twitter.com/CpnYW0TidC — JV 🅰️ (@jv_ecv11) May 8, 2025

Para dar vida às brincadeiras, a maior aliada foi a inteligência artificial, com imagens do Papa usando a camisa do Vitória, ou do leão mascote de outros times usando as vestes papais. Muitos clubes entraram junto na brincadeira, publicando imagens em referência ao Santo Padre e comemorando sua escolha de nome.

O Papa escolheu o nome LEÃO. 🦁



É só esse o tweet. — Fortaleza Esporte Clube 🦁 (@FortalezaEC) May 8, 2025

De Leão para Leão, saudamos o novo Papa! 🦁 https://t.co/yZfOxXfowV — Sport Club do Recife (@sportrecife) May 8, 2025

Papa Leão XIV pic.twitter.com/WSlgR4Zfqt — Última Divisão (@ultimadivisao) May 8, 2025

Como um Papa escolhe seu nome?

Desde o Papa João II, eleito para o papado que durou do ano 533 ao ano 535, é tradição escolher um novo nome ao ser eleito. Inicialmente, a mudança foi pelo nome original do Santo Padre, que se chamava Mercúrio, nome conhecido por ser referente a uma figura considerada pagã.

Assim, dali em diante, os Papas passaram a escolher nomes, repetindo alguns anteriores para indicar inclinação e concordância com outro Papa, dando indícios desde o primeiro momento de qual seria o tom do seu papado.

O Papa Francisco, no papado de 2013 a 2025, escolheu seu nome em homenagem a São Francisco de Assis, símbolo da luta pela paz, natureza e combate à pobreza. Quase qualquer nome pode ser escolhido, com exceção especial para Pedro, nome do primeiro Papa, “aposentado” em respeito a sua figura.

Também são evitados nomes como “Urbano”, Papa que se envolveu na condenação de Galileu Galilei, e “Pio”, nome do líder que tomou decisões muito questionadas durante a Segunda Guerra Mundial.