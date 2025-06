Torcida do Palmeiras faz festa gigante bancada por vaquinha no Mundial

Torcida do Palmeiras na Times Square - Foto: Reprodução I X

Os brasileiros estrearam no Mundial de Clubes da Fifa, e já deram muito o que falar - no caso do Palmeiras, que enfrentou o Porto e ficou no zero a zero no último domingo, 15, o ponto mais comentado foi a torcida, que chamou a atenção pela decoração, número de torcedores e energia que tinham juntos.

Por todo o mundo, a festa da torcida palmeirense foi comentada. O que muitos não sabiam, no entanto, é que o espetáculo foi de fato completamente feito pelos torcedores, já que foi bancado por uma vaquinha feita pela própria torcida.

Sem relações insititucionais com organizadas, a única alternativa para que o Palmeiras se fizesse presente no Metlife Stadium, nos Estados Unidos, era uma iniciativa que partisse da própria torcida - e foi o que aconteceu.

A vaquinha "Mundial Verde e Branco" foi criada para coletar doações e comprar mais de 4 mil bandeiras, faixas e instrumentos musicais para formar a bateria. A ideia era levar a energia, os sons e cores do Allianz Parque para o Mundial de Clubes, no estádio que recebeu quase 47 mil torcedores.

A Mancha Alviverde, organizada do Palmeiras, é banida de estádios no Brasil, mas pode entrar nos estádios estadunidenses do Mundial, e também tem marcado presença. Apesar de não ter sido organizada pelo clube, a festa foi elogiada até mesmo por integrantes do elenco, como o técnico Abel Ferreira, que agradeceu à torcida na coletiva pós-jogo.

"Acho que as pessoas podem ver a grandeza do Palmeiras, sobretudo os portugueses. Portugal tem 10 ou 11 milhões de habitantes. O Palmeiras tem 16 milhões de torcedores, e o Brasil tem 200 milhões de habitantes. A maioria era nossa, estávamos a jogar em casa, este é o Palmeiras", disse.

"Tivemos a força deles do início ao fim, uma pena não presenteá-los com uma vitória merecida. O estádio é muito grande, 82 mil pessoas, 46 mil está excelente para um jogo de duas equipes. Dez horas de avião de São Paulo até aqui, acho que o estádio estava bem composto e foi um excelente jogo na minha opinião", completou.

Além das arquibancadas, os palmeirenses tomaram a Times Square, colorindo as ruas de Nova York de verde e branco na véspera do jogo. De acordo com entrevistas de alguns jogadores, as gravações da festa chegaram até o vestiário, motivando o elenco contra o Porto.

O próximo compromisso do Palmeiras no Mundial é na quarta-feira, 18, contra o Al Ahly, e a mesma festa promete ser feita.