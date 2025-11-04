Menu
VITÓRIA X INTER

Torcida do Vitória promete lotar o Barradão de novo; confira parcial

Leão da Barra divulgou o número de torcedores que realizaram check-in

João Grassi

Por João Grassi

04/11/2025 - 17:22 h | Atualizada em 07/11/2025 - 17:35
Torcida do Vitória na arquibancada do Barradão
Torcida do Vitória na arquibancada do Barradão -

Em outra semana decisiva na briga pela permanência na Série A, o Vitória vai enfrentar o Internacional, adversário direto na parte baixa da tabela. Mais uma vez, a torcida marcará presença em peso no Barradão, já que mais de 20 mil pessoas estão confirmadas no jogo, marcado para esta quarta-feira.

Através de postagem nas redes sociais, o Leão da Barra divulgou o número de torcedores que realizaram check-in até a tarde desta terça, 4. Com isso, mais rubro-negros ainda podem comparecer ao jogo no Estádio Manoel Barradas e a expectativa é de arquibancadas lotadas.

Os ingressos são vendidos on-line pelo site da Ingresso S.A e nos seguintes pontos físicos: as lojas oficiais do clube nos shoppings da Bahia (antigo Iguatemi), Bela Vista, Capemi, Paralela, Salvador, Salvador Norte, além da loja do Barradão. No dia do jogo, a bilheteria do próprio estádio fica aberta das 14h às 20h.

Leia Também:

UFMG: Vitória reduz chances de rebaixamento em relação ao Santos
Jogador do Vitória, Wellington Rato sofre lesão gravísima no joelho
Neymar é dúvida em jogo do Santos que interessa ao Vitória; entenda

Vale lembrar que a ação promocional de cupons dos sócios Sou Mais Vitória (SMV) segue valendo. Os ingressos promocionais são vendidos a R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia). Além disso, os check-ins também continuam disponíveis.

Vitória x Internacional

O Vitória volta a campo nesta quarta-feira, 5, às 19h, quando recebe o Internacional no Barradão. O duelo é válido pela 32ª rodada do Brasileirão Série A.

x