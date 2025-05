Torcida rubro-negra marca presença em varandas próximas à Fonte Nova

Bandeiras do Vitória nos arredores da Fonte Nova - Foto: João Grassi

A Fonte Nova já está se enchendo de torcedores tricolores na expectativa para o Ba-Vi deste domingo, 18, às 16h. Pela nona rodada do Brasileirão, o clássico baiano está animando Salvador ao longo de toda a semana, com cada torcida se fazendo presente à sua maneira.

Longe do jogo pela regra de torcida única, que limita a entrada da torcida rubro-negra na Fonte Nova em dia de clássico, os torcedores do Vitória costumam se reunir em bares pela cidade para acompanhar a partida e apoiar o Leão da Barra mesmo sem estar no estádio.

Ainda assim, quem chega à Fonte para o Ba-Vi sente a presença do Vitória nas janelas de prédios nos arredores da arena, especialmente em varandas do bairro de Brotas. Com o costume de pendurar bandeiras em seus apartamentos em dias de jogo, os torcedores do Rubro-Negro colocam as cores do time em meio à massa tricolor na Fonte.

Os dois times entram em campo na tarde de hoje pela 503º vez na história, escrevendo um novo capítulo da rivalidade que divide Salvador.