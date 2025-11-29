DUAS VEZES MAIOR
Travessia Mar Grande–Salvador terá dois dias e o dobro de atletas em 2026
Após edição de 70 anos, organização confirma modelo ampliado e expectativa de dobrar o número de atletas para 360
Por Marina Branco e Beatriz Amorim
A Travessia Mar Grande–Salvador encerrou a edição em que celebrou 70 anos neste sábado, 29, já projetando mudanças especiais para 2026. Na próxima edição, a primeira competição em águas abertas do mundo aumentará seu cronograma para duas datas, uma feminina e uma masculina.
Com isso, o número de atletas presentes dobrará - ao invés de 180, serão 360 nadadores, respondendo ao crescimento da procura, já que as inscrições de 2025 esgotaram em menos de 48 horas.
O presidente do Grupo A TARDE, João de Mello Leitão, descreveu a travessia deste sábado como um marco para o projeto de renovação da empresa e para o esporte baiano, que só tende a crescer no ano que vem.
"Hoje é um dia de muito orgulho pra gente. Esse evento no Porto da Barra reforça a história do Grupo A TARDE. Uma prova que faz parte da identidade do baiano. Nos orgulha muito a presença da Ana Marcela, o reconhecimento dela pelo grupo e pela travessia. Para os jovens, é a oportunidade de ver de perto como o esporte transforma vidas", afirmou.
Leitão também adiantou que o planejamento para 2026 está em andamento, inclusive com parcerias já encaminhadas. "Já temos confirmações de patrocinadores. É uma entrega que acontece em um lugar emblemático de Salvador. Está tudo a todo vapor", garantiu.
Nova fase da prova
Em meio à comemoração do sucesso do evento, o foco é justamente no crescimento para os próximos anos. Segundo o diretor da A TARDE FM e responsável pela travessia dentro do Grupo, Eduardo Dute, a tendência é de aumento da maior prova do mundo na modalidade.
"É uma celebração de 70 anos, com crianças de 12, 13 anos e atletas de 80 nadando juntos. Isso mostra o tamanho da responsabilidade que temos. A Travessia já tomou uma proporção imensa, é a prova de mar aberto mais antiga do mundo ainda em atividade, e segue crescendo. Para nós, é orgulho puro", afirmou.
Diretor da Viramundo Produções, Ildázio Júnior também destacou a relevância da prova: "É uma prova icônica, que marca a natação do mundo inteiro. Este ano tivemos muita gente de fora, novas atrações... a travessia aponta cada vez mais para algo nacional e quem sabe, em breve, internacional. É isso que ela merece".
"A edição de 70 anos foi especial em tudo: a presença de Ana Marcela, o carinho dos atletas, as inovações. Pela primeira vez, presenteamos todos com boias personalizadas, garantindo segurança e visibilidade. A ideia é seguir evoluindo", explicou Bruno Riella, diretor técnico.
Segundo ele, o novo formato nasce diretamente da demanda crescente: "Vou dar um spoiler: para 2026, queremos um dia masculino e um dia feminino. Assim, conseguimos colocar mais atletas na água. Este ano as inscrições acabaram em menos de 48 horas. Vamos dobrar a capacidade: de 180 para cerca de 360 atletas".
A prova é realizada pelo Grupo A TARDE e A TARDE FM, com produção da Viramundo e organização da Ambiance Esporte, além da arbitragem da FBDA.
