Travessia Mar Grande–Salvador terá dois dias e o dobro de atletas em 2026

Travessia Mar Grande-Salvador - Foto: (Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE)

A Travessia Mar Grande–Salvador encerrou a edição em que celebrou 70 anos neste sábado, 29, já projetando mudanças especiais para 2026. Na próxima edição, a primeira competição em águas abertas do mundo aumentará seu cronograma para duas datas, uma feminina e uma masculina.

Com isso, o número de atletas presentes dobrará - ao invés de 180, serão 360 nadadores, respondendo ao crescimento da procura, já que as inscrições de 2025 esgotaram em menos de 48 horas.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O presidente do Grupo A TARDE, João de Mello Leitão, descreveu a travessia deste sábado como um marco para o projeto de renovação da empresa e para o esporte baiano, que só tende a crescer no ano que vem.

"Hoje é um dia de muito orgulho pra gente. Esse evento no Porto da Barra reforça a história do Grupo A TARDE. Uma prova que faz parte da identidade do baiano. Nos orgulha muito a presença da Ana Marcela, o reconhecimento dela pelo grupo e pela travessia. Para os jovens, é a oportunidade de ver de perto como o esporte transforma vidas", afirmou.

Leitão também adiantou que o planejamento para 2026 está em andamento, inclusive com parcerias já encaminhadas. "Já temos confirmações de patrocinadores. É uma entrega que acontece em um lugar emblemático de Salvador. Está tudo a todo vapor", garantiu.

Travessia Mar Grande-Salvador | Foto: (Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE)

Nova fase da prova

Em meio à comemoração do sucesso do evento, o foco é justamente no crescimento para os próximos anos. Segundo o diretor da A TARDE FM e responsável pela travessia dentro do Grupo, Eduardo Dute, a tendência é de aumento da maior prova do mundo na modalidade.

"É uma celebração de 70 anos, com crianças de 12, 13 anos e atletas de 80 nadando juntos. Isso mostra o tamanho da responsabilidade que temos. A Travessia já tomou uma proporção imensa, é a prova de mar aberto mais antiga do mundo ainda em atividade, e segue crescendo. Para nós, é orgulho puro", afirmou.

Diretor da Viramundo Produções, Ildázio Júnior também destacou a relevância da prova: "É uma prova icônica, que marca a natação do mundo inteiro. Este ano tivemos muita gente de fora, novas atrações... a travessia aponta cada vez mais para algo nacional e quem sabe, em breve, internacional. É isso que ela merece".

"A edição de 70 anos foi especial em tudo: a presença de Ana Marcela, o carinho dos atletas, as inovações. Pela primeira vez, presenteamos todos com boias personalizadas, garantindo segurança e visibilidade. A ideia é seguir evoluindo", explicou Bruno Riella, diretor técnico.

Travessia Mar Grande-Salvador | Foto: (Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE)

Segundo ele, o novo formato nasce diretamente da demanda crescente: "Vou dar um spoiler: para 2026, queremos um dia masculino e um dia feminino. Assim, conseguimos colocar mais atletas na água. Este ano as inscrições acabaram em menos de 48 horas. Vamos dobrar a capacidade: de 180 para cerca de 360 atletas".

A prova é realizada pelo Grupo A TARDE e A TARDE FM, com produção da Viramundo e organização da Ambiance Esporte, além da arbitragem da FBDA.