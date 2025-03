Treinador vira jogador e salva equipe do rebaixamento no estadual

Duelo entre Pombal e Campinense - Foto: Estefinho Francelino/Campinense

O Campeonato Paraibano protagonizou uma situação atípica nesta edição. Após um início ruim, o Pombal conseguiu se livrar do rebaixamento graças às atuações de Marcel Santos, que saiu de supervisor para técnico, e Manú, que deixou o cargo de treinador para retornar aos gramados.

Marcel assumiu a equipe paraibana após as três derrotas nas primeiras rodadas, quando Manú foi desligado da posição. Na 4ª rodada, iniciou a reação, vencendo o Botafogo-PB por 1x0. Na sequência, somou uma vitória, uma derrota e três empates.

"Foi um misto de emoções: meu primeiro trabalho como treinador, a situação que o clube se encontrava na lanterna do campeonato e toda a desconfiança que o momento apresentava. Com o empate fora de casa, contra o Campinense, e sabendo que conseguimos a permanência com nossas próprias pernas, fiquei muito emocionado e orgulhoso de todo o processo", disse o treinador do Pombal ao ge.

Apesar do início ruim, como treinador, Manú não abdicou da sua boa relação com o time do coração, apesar de ter deixado o cargo. Assim, Marcel revelou uma conversa com o presidente do clube, avaliando com bons olhos o retorno do profissional, desta vez como jogador, deixando a aposentadoria de lado.

"Manú tem muita identificação com o clube, é ídolo na cidade, e quando assumi a equipe perguntei ao presidente se Manú não queria continuar fazendo parte da comissão, mas ele se afastou para resolver questões pessoais. Após minha terceira partida, o presidente me perguntou se daria certo ele voltar como jogador e, na mesma hora, respondi que seria uma honra contar com ele. Ele voltou aos treinos e nos ajudou", revelou Marcel.

Ao fim do Campeonato Paraibano, o Pombal encerrou a campanha na 7ª colocação, com nove pontos somados. Apesar de não ter classificado à segunda fase, garantiu a sua permanência na elite do estadual em 2026.