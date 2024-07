Treinadora do Bahia avalia triunfo, agradece Ceni e frisa "privilégio"

Treinadora do Bahia, Lindsay Camila - Foto: Divulgação/ E.C Bahia

O Bahia voltou a vencer na Série A2 do Campeonato Brasileiro, desta vez contra o JC, do Amazonas, por 2x0, se aproximando do acesso à elite do futebol feminino. Desta maneira, após o confronto, a treinadora Lindsay Camila concedeu entrevista e avaliou o desempenho da equipe, garantindo que é necessário manter os "pés no chão".

Entretanto, para iniciar a fala, a comandante agradeceu todo o staff do clube, incluindo o treinador do time masculino, Rogério Ceni, que segundo a mesma, foi super gentil durante a semana. Além disso, Lindsay destacou o "privilégio" que é trabalhar no Bahia, além de toda a estrutura oferecida.

“Eu vou começar agradecendo o Vitor, a Carol, ao Cadu, a Natália, ao Alivan, ao Rogério Ceni, porque nesta semana ele foi super gentil comigo. Estou falando os nomes das pessoas à frente, porque eles trazem força para o grupo, pela estrutura e força que estão dando e oportunizando ao futebol feminino. É um privilégio fazer parte deste clube”, pontuou a treinadora.

“Eu estou contente com o resultado, mas tivemos muitos erros que nesta fase do campeonato não poderíamos ter. Então é literalmente trabalhar, colocar os pés no chão sabendo que o resultado de 2x0 não nos coloca em lugar nenhum ainda”, avaliou Lindsay.

O próximo confronto será na segunda-feira, 7, no estádio de Pituaçu, com início previsto para às 19h. O confronto valerá a vaga na elite do futebol feminino. Desta maneira, a treinadora pediu que os torcedores comparecessem ao duelo.

“Precisamos que a torcida esteja lá com a gente, precisamos muito de vocês”, afirmou.

Por fim, a treinadora do Bahia também foi questionada sobre a divisão dos gols entre as jogadoras, sem ter uma grande artilheira, mas sim uma contribuição coletiva. Sobre isso, Lindsay afirmou ficar contente, destacando o conjunto do elenco.

“Fico contente que não tenhamos uma artilheira, uma atleta que se destaque, porque isso é o que a nossa equipe é: o coletivo, todas juntas. Só mostra que as nossas meninas da frente estão fazendo gol e as meias estão participando bastante nos gols”, pontuou a treinadora.