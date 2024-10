Triatleta Luisa Baptista volta a nadar nove meses após acidente

Luisa Baptista volta a nadar nove meses após ser atropelada - Foto: Fábio Júnior/EPTV

O tempo de uma gestação para uma vida nova. Após ser atropelada, durante um treino em 23 de dezembro de 2023, a triatleta Luisa Baptista precisou de nove meses para voltar a nadar. Ela voltou a nadar em Ribeirão Preto (SP), onde faz tratamento intensivo durante oito horas por dia, de segunda a sábado.

"Eu praticamente nasci de novo. São nove meses de gestação e são nove meses depois do acidente. Realmente estou muito feliz de passar por tudo isso. Não sabia quando voltaria ao esporte, principalmente na natação, que eu tinha mais dificuldade antes (...) Foi um marco. Acho que fiz muita gente chorar nessa história. Estava tão feliz, que terminei mais com dor na bochecha do que outra parte do corpo", declarou Luisa.

Luisa ficou quase 200 dias internada entre São Carlos e São Paulo. Foram dezenas de cirurgias e, aos poucos, os movimentos foram retomados. Já caminha sem ajuda de aparelhos e pedala na bicicleta fixa. Aos poucos, vê a vida voltando à rotina de antes do acidente.