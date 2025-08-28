TEM BARÇA E PSG
Tudo definido! Veja os confrontos do sorteio da Champions League
Os 36 times da Liga dos Campeões receberam seus oito adversários da fase de liga
Por Marina Branco
O caminho da Champions League já está desenhado, e a temporada promete entregar tudo que os fãs de futebol europeu vinham sonhando. No novo formato que acontece desde o ano passado, o torneio começa pela fase de liga, com 36 times jogando oito jogos cada.
Com 29 classificados e sete vindos dos playoffs, Kairat, Pafos, Sturm Graz, Ferencváros, Benfica, Club Brugge, Copenhague e Qarabag, a Liga dos Campeões sorteou os confrontos nesta quinta-feira, 28, no Grimaldi Forum, em Mônaco.
Divididos em quatro potes pelo ranking da UEFA, os 36 clubes receberam dois adversários de cada um dos potes, sendo um em casa e um fora vindos de cada grupo. Além disso, o sorteio segue a regra de que times do mesmo país não podem se enfrentar, junto à norma de que um time só pode enfrentar até dois times do mesmo país.
Terminando a fase de liga, os oito primeiros seguem diretamente para as oitavas de final, enquanto os que ficarem entre 9º e 24º lugar disputam o play‑off eliminatório, sendo o restante eliminado. A fase de liga começa entre os dias 16 e 18 de setembro, seguindo até a última rodada em 28 de janeiro de 2026.
Veja os resultados do sorteio:
Pote 1
- Bayern de Munique: Chelsea (casa), PSG (fora), Club Brugge (casa), Arsenal (fora), Sporting (casa), PSV (fora), Union Saint-Gilloise (casa) e Pafos (fora)
- Chelsea: Barcelona (casa), Bayern (fora), Benfica (casa), Atalanta (fora), Ajax (casa), Napoli (fora), Pafos (casa) e Qarabag (fora)
- Real Madrid: Manchester City (casa), Liverpool (fora), Juventus (casa), Benfica (fora), Marselha (casa), Olympiacos (fora), Monaco (casa), Kairat (fora)
- Inter de Milão: Liverpool (casa), Borussia Dortmund (fora), Arsenal (casa), Atlético de Madrid (fora), Slavia Praga (casa), Ajax (fora), Kairat (casa), Union Saint-Gilloise (fora)
- Borussia Dortmund: Inter de Milão (casa), Manchester City (fora), Villarreal (casa), Juventus (fora), Bodo/Glimt (casa), Tottenham (fora), Athletic Bilbao (casa) e Copenhague (fora)
- Liverpool: Real Madrid (casa), Inter de Milão (fora), Atlético de Madrid (casa), Eintracht Frankfurt (fora), PSV (casa), Marselha (fora), Qarabag (casa)e Galatasaray (fora)
- Barcelona: PSG (casa), Chelsea (fora), Eintracht Frankfurt (casa), Club Brugge (fora), Olympiacos (casa), Slavia Praga (fora), Copenhague (casa), Newcastle (fora)
- Paris Saint-Germain: Bayern (casa), Barcelona (fora), Atalanta (casa), Leverkusen (fora), Tottenham (casa), Sporting (fora), Newcastle (casa), Athletic Bilbao (fora)
- Manchester City: Borussia Dortmund (casa), Real Madrid (fora), Leverkusen (casa), Villarreal (fora), Napoli (casa), Bodo/Glimt (fora), Galatasaray (casa) e Monaco (fora)
Pote 2
- Bayer Leverkusen: PSG (casa), Manchester City (fora), Villarreal (casa), Benfica (fora), PSV (casa), Olympiacos (fora), Newcastle (casa) e Copenhague (fora)
- Arsenal: Bayern de Munique (casa), Inter de Milão (fora), Atlético de Madrid (casa), Club Brugge (fora), Olympiacos (casa), Slavia Praga (fora), Kairat (casa) e Athletic Bilbao (fora)
- Atalanta: Chelsea (casa), PSG (fora), Club Brugge (casa), Eintracht Frankfurt (fora), Slavia Praga (casa), Olympique de Marselha (fora), Athletic Bilbao (casa) e Union Saint-Gilloise (fora)
- Benfica: Real Madrid (casa), Chelsea (fora), Leverkusen (casa), Juventus (fora), Napoli (casa), Ajax (fora), Qarabag (casa) e Newcastle (fora)
- Club Brugge: Barcelona (casa), Bayern (fora), Arsenal (casa), Atalanta (fora), Olympique de Marselha (casa), Sporting (fora), Monaco (casa), Kairat (fora)
- Eintracht Frankfurt: Liverpool (casa), Barcelona (fora), Atalanta (casa), Atlético de Madrid (fora), Tottenham (casa), Napoli (fora), Galatasaray (casa) e Qarabag (fora)
- Juventus: Borussia Dortmund (casa), Real Madrid (fora), Benfica (casa), Villarreal (fora), Sporting (casa), Bodo/Glimt (fora), Pafos (casa) e Monaco (fora)
- Atlético de Madrid: Inter de Milão (casa), Liverpool (fora), Eintracht Frankfurt (casa), Arsenal (fora), Bodo/Glimt (casa), PSV (fora), Union Saint-Gilloise (casa) e Galatasaray (fora)
- Villarreal: Manchester City (casa), Borussia Dortmund (fora), Juventus (casa), Leverkusen (fora), Ajax (casa), Tottenham (fora), Copenhague (casa) e Pafos (fora)
Pote 3
- Olympique de Marselha: Liverpool (casa), Real Madrid (fora), Atalanta (casa), Club Brugge (fora), Ajax (casa), Sporting (fora), Newcastle (casa), Union Saint-Gilloise (fora)
- Tottenham: Borussia Dortmund (casa), PSG (fora), Villarreal (casa), Eintracht Frankfurt (fora), Slavia Praga (casa), Bodo/Glimt (fora), Copenhague (casa) e Monaco (fora)
- Bodo/Glimt: Manchester City (casa), Borussia Dortmund (fora), Juventus (casa), Atlético de Madrid (fora), Tottenham (casa), Slavia Praga (fora), Monaco (casa) e Galatasaray (fora)
- Sporting: PSG (casa), Bayern de Munique (fora), Club Brugge (casa), Juventus (fora), Olympique de Marselha (casa), Napoli (fora), Kairat (casa) e Athletic Bilbao (fora)
- Olympiacos: Real Madrid (casa), Barcelona (fora), Leverkusen (casa), Arsenal (fora), PSV (casa), Ajax (fora), Pafos (casa) e Kairat (fora)
- Ajax: Inter de Milão (casa), Chelsea (fora), Benfica (casa), Villarreal (fora), Olympiacos (casa), Olympique de Marselha (fora), Galatasaray (casa) e Qarabag (fora)
- Slavia Praga: Barcelona (casa), Inter de Milão (fora), Arsenal (casa), Atalanta (fora), Bodo/Gimt (casa), Tottenham (fora), Athletic Bilbao (casa) e Pafos (fora)
- PSV: Bayern de Munqiue (casa), Liverpool (fora), Atlético de Madird (casa), Leverkusen (fora), Napoli (casa), Olympiacos (fora), Union Saint-Gilloise (casa) e Newcastle (fora)
- Napoli: Chelsea (casa), Man City (fora), Frankfurt (casa), Benfica (fora), Sporting (casa), PSV (fora), Qarabag (casa), Copenhague (fora)
Pote 4
- Athletic Bilbao: PSG (casa), Borussia Dortmund (fora), Arsenal (casa), Atalanta (fora), Sporting (casa), Slavia Praga (fora), Qarabag (casa) e Newcastle (fora)
- Qarabag: Chelsea (casa), Liverpool (fora), Eintracht Frankfurt (casa), Benfica (fora), Ajax (casa), Napoli (fora), Copenhague (casa) e Athletic Bilbao (fora)
- Monaco: Manchester City (casa), Real Madrid (fora), Juventus (casa), Club Brugge (fora), Tottenham (casa), Bodo/Glimt (fora), Galatasaray (casa) e Pafos (fora)
- Galatasaray: Liverpool (casa), Manchester City (fora), Atlético de Madrid (casa), Eintracht Frankfurt (fora), Bodo/Glimt (casa), Ajax (fora), Union Saint-Gilloise (casa) e Monaco (fora)
- Newcastle: Barcelona (casa), PSG (fora), Benfica (casa), Leverkusen (fora), PSV (casa), Olympique de Marselha (fora), Athletic Bilbao (casa) e Union Saint-Gilloise (fora)
- Union Saint-Gilloise: Inter de Milão (casa), Bayern de Munique (fora), Atalanta (casa), Atlético de Madrid (fora), Olympique de Marselha (casa), PSV (fora), Newcastle (casa) e Galatasaray (fora)
- Pafos: Bayern de Munique (casa), Chelsea (fora), Villarreal (casa), Juventus (fora), Slavia Praga (casa), Olympiacos (fora), Monaco (casa) e Kairat (fora)
- Copenhague: Borussia Dortmund (casa), Barcelona (fora), Leverkusen (casa), Villarreal (fora), Napoli (casa), Tottenham (fora), Kairat (casa) e Qarabag (fora)
- Kairat: Real Madrid (casa), Inter de Milão (fora), Club Brugge (casa), Arsenal (fora), Olympiacos (casa), Sporting (fora), Pafos (casa), Copenhague (fora)
