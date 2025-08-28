Menu
HOME > ESPORTES
TEM BARÇA E PSG

Tudo definido! Veja os confrontos do sorteio da Champions League

Os 36 times da Liga dos Campeões receberam seus oito adversários da fase de liga

Marina Branco

Por Marina Branco

28/08/2025 - 14:14 h
Sorteio da Champions League
Sorteio da Champions League -

O caminho da Champions League já está desenhado, e a temporada promete entregar tudo que os fãs de futebol europeu vinham sonhando. No novo formato que acontece desde o ano passado, o torneio começa pela fase de liga, com 36 times jogando oito jogos cada.

Com 29 classificados e sete vindos dos playoffs, Kairat, Pafos, Sturm Graz, Ferencváros, Benfica, Club Brugge, Copenhague e Qarabag, a Liga dos Campeões sorteou os confrontos nesta quinta-feira, 28, no Grimaldi Forum, em Mônaco.

Divididos em quatro potes pelo ranking da UEFA, os 36 clubes receberam dois adversários de cada um dos potes, sendo um em casa e um fora vindos de cada grupo. Além disso, o sorteio segue a regra de que times do mesmo país não podem se enfrentar, junto à norma de que um time só pode enfrentar até dois times do mesmo país.

Terminando a fase de liga, os oito primeiros seguem diretamente para as oitavas de final, enquanto os que ficarem entre 9º e 24º lugar disputam o play‑off eliminatório, sendo o restante eliminado. A fase de liga começa entre os dias 16 e 18 de setembro, seguindo até a última rodada em 28 de janeiro de 2026.

Kaka sorteando a fase de liga da Champions League
Kaka sorteando a fase de liga da Champions League | Foto: FREDERIC DIDES/AFP

Veja os resultados do sorteio:

Pote 1

  • Bayern de Munique: Chelsea (casa), PSG (fora), Club Brugge (casa), Arsenal (fora), Sporting (casa), PSV (fora), Union Saint-Gilloise (casa) e Pafos (fora)
  • Chelsea: Barcelona (casa), Bayern (fora), Benfica (casa), Atalanta (fora), Ajax (casa), Napoli (fora), Pafos (casa) e Qarabag (fora)
  • Real Madrid: Manchester City (casa), Liverpool (fora), Juventus (casa), Benfica (fora), Marselha (casa), Olympiacos (fora), Monaco (casa), Kairat (fora)
  • Inter de Milão: Liverpool (casa), Borussia Dortmund (fora), Arsenal (casa), Atlético de Madrid (fora), Slavia Praga (casa), Ajax (fora), Kairat (casa), Union Saint-Gilloise (fora)
  • Borussia Dortmund: Inter de Milão (casa), Manchester City (fora), Villarreal (casa), Juventus (fora), Bodo/Glimt (casa), Tottenham (fora), Athletic Bilbao (casa) e Copenhague (fora)
  • Liverpool: Real Madrid (casa), Inter de Milão (fora), Atlético de Madrid (casa), Eintracht Frankfurt (fora), PSV (casa), Marselha (fora), Qarabag (casa)e Galatasaray (fora)
  • Barcelona: PSG (casa), Chelsea (fora), Eintracht Frankfurt (casa), Club Brugge (fora), Olympiacos (casa), Slavia Praga (fora), Copenhague (casa), Newcastle (fora)
  • Paris Saint-Germain: Bayern (casa), Barcelona (fora), Atalanta (casa), Leverkusen (fora), Tottenham (casa), Sporting (fora), Newcastle (casa), Athletic Bilbao (fora)
  • Manchester City: Borussia Dortmund (casa), Real Madrid (fora), Leverkusen (casa), Villarreal (fora), Napoli (casa), Bodo/Glimt (fora), Galatasaray (casa) e Monaco (fora)

Pote 2

  • Bayer Leverkusen: PSG (casa), Manchester City (fora), Villarreal (casa), Benfica (fora), PSV (casa), Olympiacos (fora), Newcastle (casa) e Copenhague (fora)
  • Arsenal: Bayern de Munique (casa), Inter de Milão (fora), Atlético de Madrid (casa), Club Brugge (fora), Olympiacos (casa), Slavia Praga (fora), Kairat (casa) e Athletic Bilbao (fora)
  • Atalanta: Chelsea (casa), PSG (fora), Club Brugge (casa), Eintracht Frankfurt (fora), Slavia Praga (casa), Olympique de Marselha (fora), Athletic Bilbao (casa) e Union Saint-Gilloise (fora)
  • Benfica: Real Madrid (casa), Chelsea (fora), Leverkusen (casa), Juventus (fora), Napoli (casa), Ajax (fora), Qarabag (casa) e Newcastle (fora)
  • Club Brugge: Barcelona (casa), Bayern (fora), Arsenal (casa), Atalanta (fora), Olympique de Marselha (casa), Sporting (fora), Monaco (casa), Kairat (fora)
  • Eintracht Frankfurt: Liverpool (casa), Barcelona (fora), Atalanta (casa), Atlético de Madrid (fora), Tottenham (casa), Napoli (fora), Galatasaray (casa) e Qarabag (fora)
  • Juventus: Borussia Dortmund (casa), Real Madrid (fora), Benfica (casa), Villarreal (fora), Sporting (casa), Bodo/Glimt (fora), Pafos (casa) e Monaco (fora)
  • Atlético de Madrid: Inter de Milão (casa), Liverpool (fora), Eintracht Frankfurt (casa), Arsenal (fora), Bodo/Glimt (casa), PSV (fora), Union Saint-Gilloise (casa) e Galatasaray (fora)
  • Villarreal: Manchester City (casa), Borussia Dortmund (fora), Juventus (casa), Leverkusen (fora), Ajax (casa), Tottenham (fora), Copenhague (casa) e Pafos (fora)

Pote 3

  • Olympique de Marselha: Liverpool (casa), Real Madrid (fora), Atalanta (casa), Club Brugge (fora), Ajax (casa), Sporting (fora), Newcastle (casa), Union Saint-Gilloise (fora)
  • Tottenham: Borussia Dortmund (casa), PSG (fora), Villarreal (casa), Eintracht Frankfurt (fora), Slavia Praga (casa), Bodo/Glimt (fora), Copenhague (casa) e Monaco (fora)
  • Bodo/Glimt: Manchester City (casa), Borussia Dortmund (fora), Juventus (casa), Atlético de Madrid (fora), Tottenham (casa), Slavia Praga (fora), Monaco (casa) e Galatasaray (fora)
  • Sporting: PSG (casa), Bayern de Munique (fora), Club Brugge (casa), Juventus (fora), Olympique de Marselha (casa), Napoli (fora), Kairat (casa) e Athletic Bilbao (fora)
  • Olympiacos: Real Madrid (casa), Barcelona (fora), Leverkusen (casa), Arsenal (fora), PSV (casa), Ajax (fora), Pafos (casa) e Kairat (fora)
  • Ajax: Inter de Milão (casa), Chelsea (fora), Benfica (casa), Villarreal (fora), Olympiacos (casa), Olympique de Marselha (fora), Galatasaray (casa) e Qarabag (fora)
  • Slavia Praga: Barcelona (casa), Inter de Milão (fora), Arsenal (casa), Atalanta (fora), Bodo/Gimt (casa), Tottenham (fora), Athletic Bilbao (casa) e Pafos (fora)
  • PSV: Bayern de Munqiue (casa), Liverpool (fora), Atlético de Madird (casa), Leverkusen (fora), Napoli (casa), Olympiacos (fora), Union Saint-Gilloise (casa) e Newcastle (fora)
  • Napoli: Chelsea (casa), Man City (fora), Frankfurt (casa), Benfica (fora), Sporting (casa), PSV (fora), Qarabag (casa), Copenhague (fora)

Pote 4

  • Athletic Bilbao: PSG (casa), Borussia Dortmund (fora), Arsenal (casa), Atalanta (fora), Sporting (casa), Slavia Praga (fora), Qarabag (casa) e Newcastle (fora)
  • Qarabag: Chelsea (casa), Liverpool (fora), Eintracht Frankfurt (casa), Benfica (fora), Ajax (casa), Napoli (fora), Copenhague (casa) e Athletic Bilbao (fora)
  • Monaco: Manchester City (casa), Real Madrid (fora), Juventus (casa), Club Brugge (fora), Tottenham (casa), Bodo/Glimt (fora), Galatasaray (casa) e Pafos (fora)
  • Galatasaray: Liverpool (casa), Manchester City (fora), Atlético de Madrid (casa), Eintracht Frankfurt (fora), Bodo/Glimt (casa), Ajax (fora), Union Saint-Gilloise (casa) e Monaco (fora)
  • Newcastle: Barcelona (casa), PSG (fora), Benfica (casa), Leverkusen (fora), PSV (casa), Olympique de Marselha (fora), Athletic Bilbao (casa) e Union Saint-Gilloise (fora)
  • Union Saint-Gilloise: Inter de Milão (casa), Bayern de Munique (fora), Atalanta (casa), Atlético de Madrid (fora), Olympique de Marselha (casa), PSV (fora), Newcastle (casa) e Galatasaray (fora)
  • Pafos: Bayern de Munique (casa), Chelsea (fora), Villarreal (casa), Juventus (fora), Slavia Praga (casa), Olympiacos (fora), Monaco (casa) e Kairat (fora)
  • Copenhague: Borussia Dortmund (casa), Barcelona (fora), Leverkusen (casa), Villarreal (fora), Napoli (casa), Tottenham (fora), Kairat (casa) e Qarabag (fora)
  • Kairat: Real Madrid (casa), Inter de Milão (fora), Club Brugge (casa), Arsenal (fora), Olympiacos (casa), Sporting (fora), Pafos (casa), Copenhague (fora)
Ibrahimovic sorteando a fase de liga da Champions League
Ibrahimovic sorteando a fase de liga da Champions League | Foto: FREDERIC DIDES/AFP

