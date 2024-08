UFMG diz que Bahia tem mais chances de Sul-Americana que Libertadores

Santiago Arias em ação na partida contra o Corinthians - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Com chances de perder a vaga no G-6, o Bahia foi superado em casa para o Corinthians e conheceu a segunda derrota consecutiva no Campeonato Brasileiro. Para a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Tricolor já não está entre os seis times com mais chances de conseguir vaga na próxima Copa Libertadores.

Segundo a UFMG, o Bahia hoje possui 43,5% de chances de classificação à Libertadores, sendo que já teve quase 55%. O Esquadrão está apenas um ponto a frente do Cruzeiro, atual 7º colocado, mas tem uma partida disputada a mais na competição.

As equipes com maior porcentagem no levantamento da UFMG são Botafogo (95,6%), Palmeiras (85,9%), Flamengo (79,6%), Fortaleza (69,3%), Cruzeiro (58,5%) e São Paulo (54,5%).



E a Sul-Americana?

A classificação para a próxima Copa Sul-Americana parece algo mais possível para o Bahia, de acordo com a UFMG. Os dados apontam que o Tricolor possui 48,2% de chances de conseguir vaga na próxima edição.