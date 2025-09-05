Um toque contra 41: números escancaram abismo entre Brasil e Chile

Brasil domina o Chile nas Eliminatórias da Copa - Foto: Mauro Pimentel I AFP

No futebol americano, dois times não entram com ataque no campo ao mesmo tempo, mantendo sempre um lado atacando e o outro defendendo. No futebol brasileiro, dentro do Maracanã, também.

Sem tomar conhecimento do Chile pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, o Brasil venceu por 3 a 0 em uma partida que mais pareceu um confronto entre ataque e defesa, com números que provam a disparidade das duas seleções em campo. Enquanto a Canarinha deu 41 toques na bola dentro da área adversária, os chilenos deram apenas um toque na área brasileira, praticamente inexistentes ofensivamente.

A posse de bola refletiu a superioridade - com 64% do Brasil frente a 36% do Chile, a Amarelinha conduzia o ritmo de jogo e empurrava o rival para trás a todo momento, pressionando a área e o gol do Chile para finalizar.

Deu certo. Foram 22 finalizações brasileiras ao longo da partida, contra apenas três do Chile durante os 90 minutos de bola rolando. Dentro desse número, a diferença fica ainda mais gritante: os comandados de Ancelotti acertaram sete chutes no gol e um na trave, enquanto outros sete foram defendidos. Já os chilenos não finalizaram sequer uma vez na direção de Alisson.

Mapa de chutes do Brasil | Foto: Sofascore

Mapa de chutes do Chile | Foto: Sofascore

As cinco grandes chances criadas pelo Brasil, contra nenhuma do Chile, comprovam que o placar só não foi mais elástico pela falta de pontaria. Mesmo com três grandes chances convertidas em gols por Bruno Guimarães, Lucas Paquetá e Estêvão, a Seleção desperdiçou outras duas e parou em defesas importantes do goleiro rival, nome-líder do setor que dava a vida em campo pelo time que só conseguia defender.

Brasil atacando

Quem atacava era o Brasil, e com segurança. Foram15 finalizações brasileiras dentro da área, mais da metade do total da Seleção em campo, enquanto o Chile não conseguiu criar nada nesse espaço. Fora dela, a diferença foi de sete a três.

O mapa de ataque reforça a história, mostrando que o Brasil atuou quase todo o tempo no campo chileno, cercando a área com triangulações e cruzamentos, enquanto os visitantes mal conseguiram passar do meio.

Mapa de ataque do Brasil | Foto: Sofascore

Mapa de ataque do Chile | Foto: Sofascore

O volume de jogo se refletiu também nos passes. O Brasil trocou 585 passes contra 334 do Chile, sendo 525 certos (90%), com 67 entradas no terço final e 140 passes no último terço, um índice de 80% de acerto. O Chile tentou menos da metade: 27 entradas no terço final e 35 passes certos próximos da área adversária.

Brasil defendendo

Apesar do foco justamente direcionado ao ataque, o Brasil não chegou a esquecer a defesa, que também trabalhou e se impôs bem em campo. No setor defensivo, a Canarinha levou a melhor em 60% dos duelos, com destaque para os aéreos (73% vencidos), além de aplicar 16 desarmes certos contra 13 dos chilenos.

A zaga brasileira trabalhou para que Alisson não precisasse trabalhar. Enquanto Vigouroux defendeu três bolas pelo Chile, o goleiro brasileiro terminou o jogo sem nenhuma defesa, deixando a torcida da Canarinha tranquila o jogo inteiro.

Nos números coletivos, o equilíbrio só apareceu em lances de bola parada: quatro escanteios para o Brasil contra três do Chile, além de 14 faltas cometidas pelos brasileiros contra 11 dos adversários. Em termos de cartões, um para cada lado, com o amarelo recebido por Casemiro garantindo sua suspensão contra a Bolívia na partida da próxima terça-feira, 9.

Depois da partida que iniciou a última Data Fifa de Eliminatórias, fica para o Brasil a crença de que a classificação antecipada fará cada vez mais sentido no time montado por Ancelotti, enquanto o Chile encara a difícil realidade de uma lanterna justa na tabela que o deixará de fora da Copa do Mundo.

Estatísticas da partida:

Posse de bola: 64% x 36%

64% x 36% Finalizações: 22 x 3

22 x 3 Finalizações no gol: 7 x 0

7 x 0 Grandes chances: 5 x 0

5 x 0 Toques na área adversária: 41 x 1

41 x 1 Passes certos: 525 x 269

525 x 269 Entradas no terço final: 67 x 27

67 x 27 Duelos aéreos vencidos: 73% x 27%

73% x 27% Defesas do goleiro: 0 x 3

