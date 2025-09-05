Lucas Paquetá desabafa na Seleção após dois anos afastado: "Tive medo"

Lucas Paquetá em campo pela Seleção Brasileira - Foto: Reprodução | Redes Sociais (@@fifaworldcup_pt)

Poucos jogadores tiveram um dia tão especial quanto Lucas Paquetá nesta quinta-feira, 4. Após dois anos fora da Seleção Brasileira sob acusação de manipulação de resultado, o meia marcou um dos gols do Brasil na vitória por 3 a 0 sobre o Chile, nas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026.

Na saída do gramado, o meio-campista da Amarelinha desabafou após o período de "choro e medo" e celebrou o dia especial com a camisa da seleção pentacampeã do mundo.

"É uma sensação única que eu tive hoje, acho que estava escrito. Voltar aqui no Maracanã que é a minha casa, poder marcar e voltar ajudar a Seleção. Estou muito feliz depois de tudo que eu passei nesses últimos dois anos, agora finalmente eu posso jogar meu futebol leve e espero ajudar muito a Seleção", disse Lucas Paquetá em entrevista à Globo.

"Eu tive uma obra completa de Deus na minha vida, foi ele que me escutou quando eu chorei, quando eu tive medo, a mim, minha esposa e meus filhos, e me suportou, nos transformou. Como eu falei, estava escrito: de volta à Seleção no Maracanã com gol", completou.

Com o resultado, o Brasil chegou aos 28 pontos e seguiu na segunda colocação, a dez pontos da líder Argentina. A Seleção volta a campo na próxima terça-feira, 6, às 20h30, contra a Bolívia, em El Alto.