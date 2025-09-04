Gancho leve para Bruno Henrique? Relembre punições do caso de apostas

Bruno Henrique em campo pelo Flamengo - Foto: Gilvan Souza/CRF

Punido por forçar um cartão amarelo e beneficiar apostadores durante jogo contra o Santos realizado em 2023, o atacante Bruno Henrique, do Flamengo, recebeu um dos menores ganchos da lista dos jogadores envolvidos nos casos de manipulação de apostas.

O atleta foi julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) nesta quinta-feira, 4, e cumprirá suspensão por 12 jogos, além de uma multa de R$ 60 mil. O Flamengo vai entrar com recurso. O escândalo de apostas, contudo, já viu episódios cujas punições foram amplamente mais graves.

Jogadores como Diego Porfírio, Gabriel Tota, Matheus Gomes, Romário e Ygor Catatau foram banidos do futebol, além de multas variadas avaliadas de R$ 10 mil a R$ 80 mil. Outros atletas também foram suspensos por dois anos e condenados a desembolsar valores que chegam até a margem dos R$ 100 mil.

Um dos casos é o do meia Gabriel Domingos, que possui passagem nas divisões de base do Bahia. Atualmente no Amazonas na disputa da Série B do Brasileirão, o meio-campista foi suspenso por dois anos enquanto atuava no Vila Nova.

Gabriel Domingos, ex-jogador da base do Bahia

Condenado a pagar R$ 80 mil, o meia chegou a trabalhar como funcionário de uma loja de material de construção em São José dos Campos (SP) enquanto cumpria sua suspensão. Banido do futebol, o ex-goleiro Matheus Gomes virou motorista de aplicativo e palestrante nas horas vagas, abordando a integridade em compliance em encontros ministrados para jogadores de futebol.

Veja a lista completa dos jogadores punidos pelo STJD na Máfia de Apostas

Banidos

Diego Porfírio - eliminação e multa de R$ 60 mil;

Gabriel Tota - eliminação e multa de R$ 30 mil;

Matheus Gomes - eliminação e multa de R$ 10 mil;

Romário - eliminação e multa de R$ 80 mil;

Ygor Catatau - eliminação e multado em R$ 70 mil;

Cumpriram pena

Alef Manga - 360 dias e R$ 50 mil de multa - Joga no Avaí (SC);

- 360 dias e R$ 50 mil de multa - Joga no Avaí (SC); André Luiz - 600 dias e multa de R$ 50 mil - Está sem clube;

- 600 dias e multa de R$ 50 mil - Está sem clube; Bryan García - 360 dias e multa de R$ 50 mil - Está no Independiente del Valle (EQU), que está na CONMEBOL Libertadores 2025;

- 360 dias e multa de R$ 50 mil - Está no Independiente del Valle (EQU), que está na CONMEBOL Libertadores 2025; Dadá Belmonte - 600 dias e R$ 70 mil de multa - sem clube;

- 600 dias e R$ 70 mil de multa - sem clube; Eduardo Bauermann - 360 dias e multa de R$ 35 mil - Joga no Pachuca; (MEX), que jogará o Mundial de Clubes 2025;

- 360 dias e multa de R$ 35 mil - Joga no Pachuca; (MEX), que jogará o Mundial de Clubes 2025; Fernando Neto - 360 dias e multa de R$ 15 mil - Está no Villa Nova (MG);

- 360 dias e multa de R$ 15 mil - Está no Villa Nova (MG); Igor Cárius - 360 dias e R$ 40 mil - Joga no Sport (PE);

- 360 dias e R$ 40 mil - Joga no Sport (PE); Kevin Lomónaco - 360 dias e multa de R$ 25 mil - Está no Independiente; (ARG), que jogará na CONMEBOL Sul-Americana 2025;

- 360 dias e multa de R$ 25 mil - Está no Independiente; (ARG), que jogará na CONMEBOL Sul-Americana 2025; Mateusinho - 600 dias e multa de R$ 50 mil - Joga pelo Cuiabá (MT);

- 600 dias e multa de R$ 50 mil - Joga pelo Cuiabá (MT); Nathan - multa de R$ 10 mil - Joga no Grêmio (RS);

- multa de R$ 10 mil - Joga no Grêmio (RS); Nathan Palafoz - 360 dias e multa de R$ 20 mil - defende o Cianorte (PR);

- 360 dias e multa de R$ 20 mil - defende o Cianorte (PR); Paulo Sérgio - 600 dias e multa de R$ 50 mil - Atualmente sem clube;

- 600 dias e multa de R$ 50 mil - Atualmente sem clube; Richard - multa de R$ 10 mil - Defende o Alanyaspor (TUR);

- multa de R$ 10 mil - Defende o Alanyaspor (TUR); Sávio Alves - 360 dias e multa de R$ 30 mil - Defende o Remo (PA);

- 360 dias e multa de R$ 30 mil - Defende o Remo (PA); Thonny Anderson - multa de R$ 40 mil - Joga no Tokushima Vortis (JAP);

- multa de R$ 40 mil - Joga no Tokushima Vortis (JAP); Gabriel Domingos - Punido e multado em R$ 80 mil - Joga no Amazonas (AM);

- Punido e multado em R$ 80 mil - Joga no Amazonas (AM); Moraes - Punido e multado em R$ 55 mil - Joga no Goiás (GO);

Nino Paraíba - Punido e multado em R$ 100 mil - Joga no Cuiabá (MT);

Paulo Miranda - Punido e multado em R$ 70 mil - Joga no Mixto (MT);

Vitor Mendes - Além da punição, foi multado em R$ 70 mil - Joga na Ferroviária (SP);

