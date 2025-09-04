Menu
ESPORTES
CARA NOVA

Vitória reforça comissão técnica de Chagas com novo preparador físico

Profissional de 44 anos começou a trabalhar nesta tarde de quinta-feira, 4

João Grassi

Por João Grassi

04/09/2025 - 20:22 h
Juninho Nogueira, novo preparador físico do Vitória
Juninho Nogueira, novo preparador físico do Vitória -

Após efetivar Rodrigo Chagas como treinador e contratar o auxiliar Cléber Santos, o Vitória anunciou mais um reforço na comissão técnica: trata-se do preparador físico Juninho Nogueira.

Profissional de 44 anos, Juninho Nogueira começou a trabalhar nesta tarde de quinta-feira, 4, no CT Manoel Pontes Tanajura, onde foi realizado o segundo treinamento do elenco rubro-negro na semana.

Nogueira estava no Cuiabá e atuou boa parte da carreira ao lado do técnico Guto Ferreira, com quem trabalhou no próprio Dourado, além de clubes como Sport, Coritiba e Bahia.

Próximo compromisso

Com a comissão técnica reforçada, o Vitória se prepara para jogar no próximo dia 13, às 16h, contra o Fortaleza. A partida será realizada no Castelão, válida pela rodada 23 do Brasileirão.

