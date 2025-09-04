Menu
ESPORTES
CHAMA O CHILE!

Estêvão marca golaço e Brasil vence Chile por 3 a 0 no Maracanã

Seleção Brasileira fez seu último jogo oficial dentro de casa na Copa do Mundo

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

04/09/2025 - 23:34 h | Atualizada em 04/09/2025 - 23:55
Estêvão em campo pelo Brasil
Estêvão em campo pelo Brasil -

Os gols demoraram para aparecer, mas saíram em grande estilo nas Eliminatórias Sul-Americanas. Nesta quinta-feira, 4, a Seleção Brasileira venceu o Chile por 3 a 0 e fez sua última partida oficial dentro de casa antes da Copa do Mundo de 2026.

Pela penúltima rodada da competição, a Amarelinha bateu o lanterna com gols de Estêvão, Lucas Paquetá e Bruno Guimarães e, já classificada para o Mundial, apenas se manteve na segunda colocação — dez pontos atrás da Argentina e um a frente do Uruguai.

Novidade na convocação, o volante Jean Lucas não esteve entre os relacionados, mas viu Casemiro receber o terceiro cartão amarelo e abrir uma vaga entre os relacionados que viajarão para El Alto visando encarar a Bolívia. As equipes se enfrentam na terça-feira, 9, às 20h30, no Estádio Municipal de El Alto, a 4,150 metros de altitude.

O JOGO

O Brasil começou pressionando o Chile, e aos cinco minutos Casemiro quase abriu o placar, mas o gol foi anulado por impedimento. Com mais de 60% de posse de bola, a Seleção tinha dificuldade para infiltrar na área adversária. Aos 37, Estêvão aproveitou sobra de chute defendido por Vigouroux e marcou o primeiro gol de bicicleta.

No segundo tempo, Estêvão tentou ampliar logo no primeiro minuto, mas o ritmo caiu. As substituições de Ancelotti surtiram efeito: Paquetá marcou aos 26 minutos e Bruno Guimarães fechou o placar quatro minutos depois, aproveitando assistência de Luiz Henrique.

x