CHAMA O CHILE!
Estêvão marca golaço e Brasil vence Chile por 3 a 0 no Maracanã
Seleção Brasileira fez seu último jogo oficial dentro de casa na Copa do Mundo
Por Lucas Vilas Boas
Os gols demoraram para aparecer, mas saíram em grande estilo nas Eliminatórias Sul-Americanas. Nesta quinta-feira, 4, a Seleção Brasileira venceu o Chile por 3 a 0 e fez sua última partida oficial dentro de casa antes da Copa do Mundo de 2026.
Pela penúltima rodada da competição, a Amarelinha bateu o lanterna com gols de Estêvão, Lucas Paquetá e Bruno Guimarães e, já classificada para o Mundial, apenas se manteve na segunda colocação — dez pontos atrás da Argentina e um a frente do Uruguai.
Novidade na convocação, o volante Jean Lucas não esteve entre os relacionados, mas viu Casemiro receber o terceiro cartão amarelo e abrir uma vaga entre os relacionados que viajarão para El Alto visando encarar a Bolívia. As equipes se enfrentam na terça-feira, 9, às 20h30, no Estádio Municipal de El Alto, a 4,150 metros de altitude.
O JOGO
O Brasil começou pressionando o Chile, e aos cinco minutos Casemiro quase abriu o placar, mas o gol foi anulado por impedimento. Com mais de 60% de posse de bola, a Seleção tinha dificuldade para infiltrar na área adversária. Aos 37, Estêvão aproveitou sobra de chute defendido por Vigouroux e marcou o primeiro gol de bicicleta.
No segundo tempo, Estêvão tentou ampliar logo no primeiro minuto, mas o ritmo caiu. As substituições de Ancelotti surtiram efeito: Paquetá marcou aos 26 minutos e Bruno Guimarães fechou o placar quatro minutos depois, aproveitando assistência de Luiz Henrique.
Assista os gols do Brasil:
GOLAAAAAÇO DO BRASIL! ⚽️— brasil (@CBF_Futebol) September 5, 2025
Que jogada! João Pedro mete um passe açucarado, Douglas Santos acha Raphinha, o goleiro até tenta salvar… mas na sobra, Estêvão mete uma puxeta insana na pequena área!
🇧🇷 1-0 🇨🇱
ISSO É BRASIL! 🇧🇷
🎥 TV Globo pic.twitter.com/wrXQhiq78n
LUCAS PAQUETÁ TÁ DE VOLTA!— brasil (@CBF_Futebol) September 5, 2025
Na primeira participação dele, Luiz Henrique faz a jogadaça, cruza com perfeição e o camisa 11 sobe bonito pra testar pro fundo da rede!
ISSO É BRASIL! 🇧🇷 pic.twitter.com/TPa1ZRju92
⚽️ QUE JOGADAÇA!— brasil (@CBF_Futebol) September 5, 2025
Luiz Henrique aperta a marcação, invade a área, tabela, dribla, solta a bomba e na sobra, Bruno Guimarães completa no fundo do gol.
🇧🇷 3-0 🇨🇱
🎥 Tv Globo pic.twitter.com/D47nVgH2bo
