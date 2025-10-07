Único representante do Bahia, Rezende aparece na seleção da 27ª rodada

Rezende contra o Flamengo na 27ª rodada - Foto: Letícia Martins I EC Bahia

Mais uma rodada do Brasileirão chegou ao fim - e, como em toda semana, as estatísticas mostram qual é a "seleção da rodada", formada pelo jogador com maior nota de desempenho em cada posição de acordo com o Sofascore. Na semana em que venceu o Flamengo e encerrou tabus históricos, o Bahia está representado no time pelo meia Rezende.

Com nota 7,7, o jogador se destacou entre os melhores da posição e entrou na equipe ideal da semana, justamente na semana da partida que fez o Bahia voltar a vencer no Brasileirão com Rezende como titular após um ano.

No ranking geral, o destaque máximo ficou com Jhon Jhon, do Red Bull Bragantino, com nota 8,9, seguido por Matheus Pereira, do Cruzeiro e Rayan, do Vasco, que também figuraram entre os melhores do meio-campo. Junto a eles, aparece Pedro Henrique, do Ceará, fechando o quarteto.

Na defesa, além de Rezende, completam a linha Vanderlan e Guzmán Rodríguez, ambos do Red Bull Bragantino, e Samuel Xavier, do Fluminense. O goleiro Brenno, do Fortaleza, foi o nome da posição, com 8,5. No ataque, Yuri Alberto, do Corinthians, e Carbonero, do Internacional, lideraram com boas atuações.

O Vitória, por sua vez, não contou com nenhum atleta na seleção após perder por 4 a 3 para o Vasco, que tem Rayan como representante no meio-campo. O Flamengo, adversário do Bahia, também não figura na lista.

Seleção da 27ª rodada do Sofascore | Foto: Sofascore

Dados: Sofascore