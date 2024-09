US Open: Tsitsipas é eliminado por australiano e prolonga sua maldição

Stefanos Tsitsipas - Foto: AFP

O tenista grego Stefanos Tsitsipas estendeu sua maldição no Aberto dos Estados Unidos nesta terça-feira (27) ao ser eliminado na estreia pelo australiano Thanasi Kokkinakis.

Tsitsipas, décimo primeiro colocado no ranking masculino, perdeu para Kokkinakis (86º) com parciais de 7-6 (7/5), 4-6, 6-3 e 7-5 em três horas e 54 minutos de jogo na quadra Grandstand em Flushing Meadows (Nova York).

O grego, duas vezes finalista em torneios de Grand Slam, viveu uma nova frustração no último grande torneio do calendário, no qual nunca conseguiu passar da terceira fase.

No ano passado, o ex-número três do mundo foi eliminado pelo jovem tenista suíço Dominic Stricker, então número 128 do ranking, e em 2022 se despediu já na estreia ao ser derrotado pelo colombiano Daniel Galán.

Tsitsipas, que pretende jogar as duplas mistas com sua namorada, a espanhola Paula Badosa, passa por um momento difícil na carreira e anunciou neste mês que seu pai, Apostolos, não seria mais seu treinador.