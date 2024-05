Vaga nas oitavas de final: confira os classificados desta quinta-feira | A TARDE

Além do Bahia, que eliminou o Criciúma, outras quatro equipes garantiram uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil na noite desta quinta-feira, 23. São Paulo, Palmeiras, CRB e Goiás passaram por Águia-PA, Botafogo-SP, Ceará e Cuiabá, respectivamente.

Com amplo favoritismo no confronto e com a vantagem de ter vencido o jogo de ida por 3 a 1, o São Paulo venceu o Águia de Marabá por 2 a 0 no Morumbi com gols de Erick e Lucas Moura. O Tricolor paulista dominou o adversário do início ao fim e não deu chance para o time da quarta divisão tentar surpreender.

Já o Palmeiras, que também havia vencido o primeiro confronto, teve um pouco mais de dificuldades e não saiu do zero com o Botafogo de Ribeirão Preto, no Estádio Santa Cruz. Apesar do jogo morno, o Verdão saiu vencedor do duelo com o placar agregado de 2 a 1.

No duelo nordestino entre times da Série B, o ex-Vitória Gegê decidiu para o CRB, que voltou a vencer o Ceará pelo mesmo placar do jogo de ida: 1 a 0. Em desvantagem no confronto, o Vozão pressionou, mas não conseguiu superar o goleiro Matheus Albino, que teve uma atuação de destaque.

Por fim, tivemos uma disputa de pênaltis que carimbou a classificação do Goiás para as oitavas de final da Copa do Brasil. O Cuiabá, que havia perdido o jogo de ida por 1 a 0, fora de casa, devolveu o placar na Arena Pantanal com gol de Bruno Alves, mas viu o goleiro Tadeu defender as cobranças de Max e Clayson, e foi derrotado por 3 a 1 nas penalidades.

Agora restam apenas três vagas nas oitavas de final, em jogos que estão atrasados por envolver times do Rio Grande do Sul. Os 13 clubes classificados até o momento são: Atlético-GO, Atlético-MG, Bahia, Botafogo, Corinthians, CRB, Flamengo, Fluminense, Goiás, Palmeiras, Red Bull Bragantino, São Paulo e Vasco. Os confrontos desta fase serão definidos após sorteio realizado pela CBF.

