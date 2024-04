Valor da liberdade de Daniel Alves é 60 vezes menor que seu patrimônio | A TARDE

O ex-jogador Daniel Alves vai ter que desembolsar cerca de R$ 5,4 milhões (correspondente a 1 milhão de euros) para alcançar a liberdade provisória. Este valor foi o exigido pela Justiça de Barcelona, na Espanha, após o pedido do brasileiro, condenado a quatro anos e meio de prisão, para aguardar a deliberação final da sentença fora da cadeia.

Ainda que seja um valor alto, o ex-jogador soma um patrimônio acima da média, o correspondente a 60 vezes mais que o montante determinado.

O portal especializado em riqueza de celebridades, Celebrity Net Worth, e o jornal Marca, da Espanha, indicaram que o patrimônio total de Dani é de 60 milhões de euros (aproximadamente R$ 330 milhões, na cotação atual).

Pumas e São Paulo

O salário do baiano no último clube por onde atuou era de R$ 1 ,6 milhão por mês (cerca de 300 mil euros), conforme divulgado pelo portal espanhol. Somente no Barcelona, ele ganhou 10 milhões de euros (aproximadamente R$ 53 milhões) anuais.

Na última vez que atuou pelo futebol brasileiro, no São Paulo, de 2019 a 2021, Daniel deixou assinado um acordo em sua saída. Ele receberá até o final de 2025, em torno de R$ 450 mil mensais.