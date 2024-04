MP encaminha à Justiça pedido de retirada da estátua de Daniel Alves | A TARDE

Publicado quarta-feira, 20 de março de 2024 às 11:27 h | Atualizado em 20/03/2024, 11:39 | Autor: Da Redação ouvir

Estátua do ex-jogador de Seleção Brasileira foi vandalizada no dia 28 de fevereiro - Foto: Reprodução | Portal Preto no Branco