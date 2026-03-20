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HOSPITALIZADO

Aos 73 anos, Vanderlei Luxemburgo é internado em UTI às pressas

Técnico de 73 anos é multicampeão no futebol brasileiro

João Grassi

Por João Grassi

20/03/2026 - 13:04 h | Atualizada em 20/03/2026 - 16:12

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Vanderlei Luxemburgo
Vanderlei Luxemburgo -

Técnico multicampeão no futebol brasileiro, Vanderlei Luxemburgo foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Medical Santa Thereza, em Palmas, nesta sexta-feira, 20. A hospitalização acontece dias depois dele oficializar campanha como pré-candidato ao Senado em Tocantins.

Luxemburgo foi internado sob suspeita de infecção pulmonar, mas, de acordo com seu boletim médico, o quadro é estável. A assessoria do treinador afirmou que ele apresentou mal-estar durante a madrugada e manhã desta quinta, 19, mas também tranquilizou a situação.

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De acordo com sua equipe, Luxa está bem e não há motivos para preocupação. "O Professor encontra-se em Palmas, sob cuidados médicos normais, realizando exames de rotina que, inclusive, já estavam previstos e não foram feitos, está aproveitando para colocar tudo em dia. Permanece em observação por orientação médica e deverá receber alta em breve", disse a asssessoria em nota enviada à CNN.

Vanderlei iniciou tratamento com antibioticoterapia adequada e, por conta disso, precisou suspender todas as agendas políticas até sua recuperação. Filiado ao Podemos, ele foi anunciado como pré-candidato a senador na última quarta-feira, 18.

Afastado do futebol

Afastado do futebol há quase três anos, Vanderlei Luxemburgo não comanda nenhuma equipe desde que foi demitido do Corinthians em setembro de 2023.

Embora rejeite o rótulo de ex-treinador, ele afirma que só voltaria a trabalhar se tivesse total autonomia para controlar o futebol do clube que o contratasse.

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Carreira de Luxemburgo

Vanderlei Luxemburgo, atualmente com 73 anos, comandou diversas equipes relevantes do futebol brasileiro, como Atlético-MG, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Palmeiras, Santos, Vasco da Gama, além de passagens por Real Madrid e Seleção Brasileira.

Multicampeão, Luxa acumula cinco títulos do Campeonato Brasileiro, um da Copa do Brasil, três do Torneio Rio-São Paulo, diversos estaduais, além da Copa América de 1999 pela Seleção Brasileira.

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