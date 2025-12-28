Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

TRAVOU!

Vasco dá 'ok' por David, mas Vitória vê retorno de atacante mais distante

Jogador interessa ao Leão, que busca seu retorno

Valdomiro Neto

Por Valdomiro Neto

28/12/2025 - 15:04 h
David em campo pelo Vasco
David em campo pelo Vasco -

A negociação do Vitória pelo retorno do atacante David, do Vasco, esfriou em suas ultimas atualizações. Apesar do Leão manter a proposta de empréstimo e ter recebido o “ok” da equipe do Vasco, as exigências feitas pelo estafe do jogador travaram o prosseguimento da contratação.

O entrave principal está no modelo do negócio, enquanto o vitória quer contar com o atleta por meio de empréstimo simples, o representante do jogador alega que o acordo só será feito mediante uma venda definitiva, ou contrato de empréstimo com obrigação de compra após o jogador disputar sete partidas pelo Leão da Barra. Além disso, exige que o contrato tenha duração de três anos.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Neymar na Copa? Campeão do mundo diz se atacante deve ser convocado
FIFA impõe "nomes neutros" e veta marcas em estádios da Copa de 2026
Guardiola rasga elogios a ex-atacante do Botafogo: "Ele ganha todas"

Esse modelo de contratação não agrada ao Vitória. O presidente do Vitória, Fabio Mota, afirmou que o clube não pretende se estender nas suas metas financeiras e já está analisando outros nomes no mercado. As informações são do jornalista Venê Casagrande.

Já até estamos olhando para outro nome
Fábio Mota - Presidente do Vitória

Carreira de David

David foi revelado pelo Vitória e atuou na equipe principal nos anos de 2015 e 2017, somando 109 partidas, com 16 gols e 8 assistências.

David enquanto atuava no Vitória
David enquanto atuava no Vitória | Foto: Mauricia da Matta / @mauriciadamattaphoto

David foi vendido em 2018 para o Cruzeiro, mas o Vitória alega até hoje não ter recebido o valor total acordado com o time mineiro. O atacante seguiu sua carreira com passagens também por Internacional, São Paulo, Fortaleza e Vasco.

No Fortaleza, David viveu o auge da sua carreira, com 25 gols e 12 assistências em duas temporadas. No Vasco desde 2024, ele tem sido reserva e não caiu nas graças da torcida. Seu desempenho é de 9 gols e 7 assistências em 71 jogos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

david Futebol mercado da bola vasco vitória

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
David em campo pelo Vasco
Play

Cantor ou jogador? Caio Alexandre “dá canja” em festa de casamento no Rio

David em campo pelo Vasco
Play

Prefeito de Serrinha é flagrado no Catar em final do Flamengo após 'viagem secreta'

David em campo pelo Vasco
Play

Ex-UFC baiano desaparece após mergulho em rio

David em campo pelo Vasco
Play

Ele fica! Bahia anuncia renovação de contrato de Everton Ribeiro

x