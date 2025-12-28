TRAVOU!
Vasco dá 'ok' por David, mas Vitória vê retorno de atacante mais distante
Jogador interessa ao Leão, que busca seu retorno
Por Valdomiro Neto
A negociação do Vitória pelo retorno do atacante David, do Vasco, esfriou em suas ultimas atualizações. Apesar do Leão manter a proposta de empréstimo e ter recebido o “ok” da equipe do Vasco, as exigências feitas pelo estafe do jogador travaram o prosseguimento da contratação.
O entrave principal está no modelo do negócio, enquanto o vitória quer contar com o atleta por meio de empréstimo simples, o representante do jogador alega que o acordo só será feito mediante uma venda definitiva, ou contrato de empréstimo com obrigação de compra após o jogador disputar sete partidas pelo Leão da Barra. Além disso, exige que o contrato tenha duração de três anos.
Esse modelo de contratação não agrada ao Vitória. O presidente do Vitória, Fabio Mota, afirmou que o clube não pretende se estender nas suas metas financeiras e já está analisando outros nomes no mercado. As informações são do jornalista Venê Casagrande.
Já até estamos olhando para outro nome
Carreira de David
David foi revelado pelo Vitória e atuou na equipe principal nos anos de 2015 e 2017, somando 109 partidas, com 16 gols e 8 assistências.
David foi vendido em 2018 para o Cruzeiro, mas o Vitória alega até hoje não ter recebido o valor total acordado com o time mineiro. O atacante seguiu sua carreira com passagens também por Internacional, São Paulo, Fortaleza e Vasco.
No Fortaleza, David viveu o auge da sua carreira, com 25 gols e 12 assistências em duas temporadas. No Vasco desde 2024, ele tem sido reserva e não caiu nas graças da torcida. Seu desempenho é de 9 gols e 7 assistências em 71 jogos.
