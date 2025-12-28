Menu
HOME > ESPORTES
ESPORTES

Neymar na Copa? Campeão do mundo diz se atacante deve ser convocado

Campeão mundial relembrou as lesões que Neymar vem sofrendo e comentou sobre a possível presença do brasileiro na Copa do Mundo

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

28/12/2025 - 13:19 h
Kross dá opinião sobre participação de Neymar na Copa do Mundo de 2026
Kross dá opinião sobre participação de Neymar na Copa do Mundo de 2026 -

Uma das maiores dúvidas para o ano de 2026 no mundo dos esportes é: Neymar vai estar ou não no grupo do Brasil que vai disputar a Copa do Mundo de 2026? O astro e campeão da Copa de 2014 com a Alemanha, Tony Kroos, deu sua opinião sobre o assunto.

O ex-jogador e multicampeão com Real Madrid e Bayern de Munique cravou que, caso Neymar não esteja com sua plena capacidade física, dificilmente ele ajudaria o grupo no torneio, disse Kroos em entrevista à Romário TV.

Somado a isso, Kroos ainda relembrou que Neymar passou por uma cirurgia no joelho esquerdo para tratar de uma lesão no menisco e ainda não sabe como vai voltar com somente seis meses restantes para a Copa do Mundo.

“Acho que é a grande pergunta sobre Neymar: ‘quando ele está 100%?’. Acho que essa é a pergunta dos últimos anos. Nunca se sabe como ele está fisicamente, com muitas lesões, é claro. Acho que também pode ser que lhe falte o ritmo dos jogos que ele já perdeu nos últimos anos por lesão”, disse Kroos, em participação na Romário TV.

Leia Também:

Lateral Claudinho volta de grave lesão e vai reforçar Vitória no Campeonato Baiano
FIFA impõe "nomes neutros" e veta marcas em estádios da Copa de 2026
Técnico do Valencia e seus três filhos morrem em acidente de barco
Guardiola rasga elogios a ex-atacante do Botafogo: "Ele ganha todas"

Neymar sofreu com lesões

Para Neymar, o ano de 2025 foi complicado, sofrendo com diversas lesões, porém na reta final do Brasileirão, o camisa 10 ajudou o Santos a escapar de um novo rebaixamento.

Ele terminou a temporada com 28 jogos, 11 gols e quatro assistências.

“Acho que é muito difícil dizer, eu não estou acompanhando tão de perto. Agora ele está lesionado de novo, vai operar outra vez, não se sabe quando volta, e, claro, faltam só seis meses até começar a Copa. Então não temos que falar de um Neymar que está bem fisicamente, que pode ajudar todo o dia na Copa do Mundo, mas essa é a pergunta: ele está bem fisicamente ou não? Porque se não estiver bem, é muito difícil que ele ajude”, completou Kroos.

Tags:

copa do mundo Copa do Mundo de 2026 neymar Tony Kroos

x