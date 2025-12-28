Menu
HOME > ESPORTES
RETORNO IMPORTANTE

Lateral Claudinho volta de grave lesão e vai reforçar Vitória no Campeonato Baiano

Jogador estava sem atuar desde 5 de outubro, quando sofreu uma lesão no joelho

Valdomiro Neto

Por Valdomiro Neto

28/12/2025 - 12:21 h | Atualizada em 28/12/2025 - 13:06
Claudinho desembarca do ônibus
Claudinho desembarca do ônibus -

O Vitória iniciou sua preparação para o Campeonato Baiano de 2026 com um plantel formado por atletas da base, jogadores que retornaram de empréstimo e nomes que se recuperam de lesão. Entre as novidades mais aguardadas está o lateral0direito Claudinho.

O jogador voltou a treinar com o grupo nesta semana após se recuperar de uma entorse no joelho, lesão que o tirou dos gramados no dia 5 de outubro, durante a derrota por 4 a 3 para o Vasco, pelo Campeonato Brasileiro de 2025.

A comissão técnica do Vitória trata este período de reapresentação e a disputa do estadual como etapas fundamentais para que o atleta recupere sua forma física, prejudicada pelo longo tempo em tratamento.

Claudinho em campo contra o Vasco
Claudinho em campo contra o Vasco | Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

Claudinho representa um retorno importante para o setor de beirada do campo. Além dele, o setor conta com Willean Lepo, que volta de empréstimo, e do jovem Paulo Roberto, que já se reapresentou. Para reforçar a posição em 2026, o clube também anunciou a contratação de Matheusinho, comprado junto ao Cuiabá.

A carência nas laterais foi uma dor de cabeça para os técnicos que passaram pelo Leão em 2025. Devido à falta de opções e lesões, o time precisou improvisar jogadores como o atacante Erick e o lateral Raul Cáceres, que já deixou o clube, em funções opostas.

Na última temporada, Claudinho foi peça-chave antes de se lesionar, somando 31 partidas, três gols e uma assistência.

Claudinho em treino na toca do Leão
Claudinho em treino na toca do Leão | Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

O campeonato baiano estreia no dia 10 de janeiro, com o Vitória enfrentando o Atlético de Alagoinhas na estreia, às 16h, no Barradão.

x