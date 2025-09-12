CLÁSSICO
Vasco vence Botafogo nos pênaltis e vai à semifinal da Copa do Brasil
Léo Jardim brilha, defende pênalti e Vasco vence clássico no Nilton Santos
Por Redação
O Vasco eliminou o Botafogo e garantiu vaga na semifinal da Copa do Brasil em pleno Nilton Santos, diante de mais de 40 mil torcedores alvinegros, nesta quinta-feira, 11. Após empate em 1 a 1 no tempo normal, o clássico foi decidido nos pênaltis, com vitória vascaína por 5 a 3.
O gol que abriu o marcador saiu dos pés de Nuno Moreira, colocando os visitantes em vantagem. No entanto, Alex Telles tratou de igualar o placar, levando a disputa para as penalidades. Nas cobranças, a equipe de Fernando Diniz mostrou mais eficiência: todos os batedores converteram, enquanto Léo Jardim defendeu uma tentativa adversária e se transformou em herói da classificação.
Com o resultado, o Vasco frustrou o sonho do Botafogo de conquistar o título inédito do torneio e terá pela frente outro clássico carioca. O rival da semifinal será o Fluminense, em confrontos marcados para o período entre os dias 10 e 14 de dezembro. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda vai confirmar oficialmente as datas e os horários. Do outro lado da chave, Corinthians e Cruzeiro brigam pela vaga na grande final.
