Veja onde assistir os jogos da fase de grupos do Mundial de Clubes

Mundial de Clubes da Fifa - Foto: Divulgação I Fifa

Pausa no Brasileirão, play no Mundial de Clubes - começa neste sábado, 14, a primeira Copa do Mundo de clubes da história, que vai até 13 de julho e reúne 32 times do futebol mundial nos Estados Unidos. O primeiro e único jogo no sábado será o de estreia, na casa do Inter Miami, protagonizado pelo próprio contra o Al Ahly, clube do Egito.

Divididos em oito grupos de quatro times cada, os clubes disputarão as duas primeiras colocações de cada chave até o dia 26 de junho, para chegar às oitavas de final entre 28 de junho e 1º de julho e começar o mata-mata. Quartas (4 e 5 de junho), semis (8 e 9 de julho), e a grande final, que acontecerá em 13 de julho em Nova York.

Do Brasil, chegam quatro representantes - Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo, que disputarão o torneio com equipes como o Paris Saint-Germain, atual campeão da Champions League.

Todos os jogos serão transmitidos pelo SporTV, pela CazéTV e pela DAZN, além de alguns jogos que aparecerão na programação da Globo. Todos os jogos da fase de grupos já têm suas transmissões definidas.

Veja a tabela de jogos e transmissões da fase de grupos:

14 de junho, sábado

Inter Miami-USA x Al Ahly-EGY - SporTV, CazéTV e DAZN

15 de junho, domingo

Bayern de Munique-GER x Auckland City-NZL - SporTV, CazéTV e DAZN

Paris Saint-Germain-FRA x Atlético de Madrid-ESP - TV Globo, SporTV, CazéTV e DAZN

Palmeiras-BRA x Porto-POR - TV Globo, SporTV, CazéTV e DAZN

Botafogo-BRA x Seattle Sounders-USA - TV Globo, SporTV, CazéTV e DAZN

16 de junho, segunda-feira

Chelsea-ENG x Los Angeles FC-USA - SporTV, CazéTV e DAZN

Boca Juniors-ARG x Benfica-POR - SporTV, CazéTV e DAZN

Flamengo-BRA x Espérance-TUN - TV Globo, SporTV, CazéTV e DAZN

17 de junho, terça-feira

Fluminense-BRA x Borussia Dortmund-GER - TV Globo, SporTV, CazéTV e DAZN

River Plate-ARG x Urawa Red Diamonds-JPN - SporTV, CazéTV e DAZN

Ulsan-KOR x Mamelodi Sundowns-RSA - SporTV, CazéTV e DAZN

Monterrey-MEX x Inter de Milão-ITA - TV Globo, SporTV, CazéTV e DAZN

18 de junho, quarta-feira

Manchester City-ENG x Wydad-MAR - TV Globo, SporTV, CazéTV e DAZN

Real Madrid-ESP x Al Hilal-KSA - TV Globo, SporTV, CazéTV e DAZN

Pachuca-MEX x Salzburg-AUT - SporTV, CazéTV e DAZN

Al Ain-UAE x Juventus-ITA - TV Globo, SporTV, CazéTV e DAZN

19 de junho, quinta-feira

Palmeiras-BRA x Al Ahly-EGY - TV Globo, SporTV, CazéTV e DAZN

Inter Miami-USA x Porto-POR - TV Globo, SporTV, CazéTV e DAZN

Seattle Sounders-USA x Atlético de Madrid-ESP - SporTV, CazéTV e DAZN

Paris Saint-Germain-FRA x Botafogo-BRA - TV Globo, SporTV, CazéTV e DAZN

20 de junho, sexta-feira

Benfica-POR x Auckland City-NZL - SporTV, CazéTV e DAZN

Flamengo-BRA x Chelsea-ENG - TV Globo, SporTV, CazéTV e DAZN

Los Angeles FC-USA x Espérance-TUN - SporTV, CazéTV e DAZN

Bayern de Munique-GER x Boca Juniors-ARG - TV Globo, SporTV, CazéTV e DAZN

21 de junho, sábado

Mamelodi Sundowns-RSA x Borussia Dortmund-GER - SporTV, CazéTV e DAZN

Inter de Milão-ITA x Urawa Red Diamonds-JPN - TV Globo, SporTV, CazéTV e DAZN

Fluminense-BRA x Ulsan-KOR - TV Globo, SporTV, CazéTV e DAZN

River Plate-ARG x Monterrey-MEX - SporTV, CazéTV e DAZN

22 de junho, domingo

Juventus-ITA x Wydad-MAR - SporTV, CazéTV e DAZN

Real Madrid-ESP x Pachuca-MEX - TV Globo, SporTV, CazéTV e DAZN

Salzburg-AUT x Al Hilal-KSA - SporTV, CazéTV e DAZN

Manchester City-ENG x Al Ain-UAE - SporTV, CazéTV e DAZN

23 de junho, segunda-feira

Seattle Sounders-USA x Paris Saint-Germain-FRA - SporTV, CazéTV e DAZN

Atlético de Madrid-ESP x Botafogo-BRA - TV Globo, SporTV, CazéTV e DAZN

Inter Miami-USA x Palmeiras-BRA - TV Globo, SporTV, CazéTV e DAZN

Porto-POR x Al Ahly-EGY - SporTV, CazéTV e DAZN

24 de junho, terça-feira

Auckland City-NZL x Boca Juniors-ARG - SporTV, CazéTV e DAZN

Benfica-POR x Bayern de Munique-GER - TV Globo, SporTV, CazéTV e DAZN

Los Angeles FC-USA x Flamengo-BRA - TV Globo, SporTV, CazéTV e DAZN

Espérance-TUN x Chelsea-ENG - SporTV, CazéTV e DAZN

25 de junho, quarta-feira

Borussia Dortmund-GER x Ulsan-KOR - SporTV, CazéTV e DAZN

Mamelodi Sundowns-RSA x Fluminense-BRA - TV Globo, SporTV, CazéTV e DAZN

Inter de Milão-ITA x River Plate-ARG - TV Globo, SporTV, CazéTV e DAZN

Urawa Red Diamonds-JPN x Monterrey-MEX - SporTV, CazéTV e DAZN

26 de junho, quinta-feira