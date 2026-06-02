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MUITO FUTEBOL!

Veja quais campeonatos do Brasil não vão parar durante a Copa do Mundo

Bola vai continuar rolando no futebol brasileiro durante o Mundial

Lucas Vilas Boas
Por
Campeonatos seguem em disputa durante a Copa do Mundo
Campeonatos seguem em disputa durante a Copa do Mundo - Foto: Divulgação

A Copa do Mundo 2026 vai parar o calendário dos principais campeonatos do planeta que estão ainda em vigência, mas a bola ainda vai continuar rolando no Brasil durante a pausa para o Mundial.

A Série B, por outro lado, continuará em disputa e terá seis rodadas, da 13ª até a 18ª, a serem disputadas no período da Copa. Alguns jogos estão previstos para dias em que o Brasil pode estar em campo, já no mata-mata.

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A Terceira Divisão estará em execução durante a Copa do Mundo, com dois jogos marcados para a estreia da Seleção no Mundial, em 13 de junho: Guarani x Caxias e Amazonas x Anápolis. A Série D também não será interrompida neste período.

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O Campeonato Brasileiro Sub-20 terá quatro rodadas enquanto o Mundial estiver rolando, assim como a Segunda Divisão da categoria. Os Brasileirões Sub-17 masculino e feminino também seguem normalmente durante a Copa do Mundo.

Outras competições como o Brasileirão, as Séries A1, A2 e A3 do Campeonato Brasileiro Feminino e a Copa do Brasil de ambos os gêneros foram paralisadas e voltam ao calendário somente depois do Mundial.

Status das competições do futebol brasileiro

  • Série A do Brasileiro: parou na 18ª rodada
  • Brasileirão Feminino: parou na 12ª rodada
  • Série A2 feminina: parou na 12ª rodada
  • Série A3 feminina: parou nas oitavas de final
  • Copas do Brasil: pararam na terceira fase
  • Regionais (Copas do Nordeste, Verde e Sul-Sudeste): acabam antes do início da Copa
  • Série B: seis rodadas em disputa no período
  • Série C: cinco rodadas em disputa no período
  • Série D: 2ª, 3ª e 4ª fase seguirão em disputa
  • Brasileirão Sub-20: quatro rodadas e mata-mata no período
  • Brasileiro Sub-17: sete rodadas em disputa no período
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Copa do Mundo 2026 futebol brasileiro

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