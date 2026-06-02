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Veja quais campeonatos do Brasil não vão parar durante a Copa do Mundo
Bola vai continuar rolando no futebol brasileiro durante o Mundial
A Copa do Mundo 2026 vai parar o calendário dos principais campeonatos do planeta que estão ainda em vigência, mas a bola ainda vai continuar rolando no Brasil durante a pausa para o Mundial.
A Série B, por outro lado, continuará em disputa e terá seis rodadas, da 13ª até a 18ª, a serem disputadas no período da Copa. Alguns jogos estão previstos para dias em que o Brasil pode estar em campo, já no mata-mata.
A Terceira Divisão estará em execução durante a Copa do Mundo, com dois jogos marcados para a estreia da Seleção no Mundial, em 13 de junho: Guarani x Caxias e Amazonas x Anápolis. A Série D também não será interrompida neste período.
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O Campeonato Brasileiro Sub-20 terá quatro rodadas enquanto o Mundial estiver rolando, assim como a Segunda Divisão da categoria. Os Brasileirões Sub-17 masculino e feminino também seguem normalmente durante a Copa do Mundo.
Outras competições como o Brasileirão, as Séries A1, A2 e A3 do Campeonato Brasileiro Feminino e a Copa do Brasil de ambos os gêneros foram paralisadas e voltam ao calendário somente depois do Mundial.
Status das competições do futebol brasileiro
- Série A do Brasileiro: parou na 18ª rodada
- Brasileirão Feminino: parou na 12ª rodada
- Série A2 feminina: parou na 12ª rodada
- Série A3 feminina: parou nas oitavas de final
- Copas do Brasil: pararam na terceira fase
- Regionais (Copas do Nordeste, Verde e Sul-Sudeste): acabam antes do início da Copa
- Série B: seis rodadas em disputa no período
- Série C: cinco rodadas em disputa no período
- Série D: 2ª, 3ª e 4ª fase seguirão em disputa
- Brasileirão Sub-20: quatro rodadas e mata-mata no período
- Brasileiro Sub-17: sete rodadas em disputa no período