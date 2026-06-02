Veja quais campeonatos do Brasil não vão parar durante a Copa do Mundo

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A Copa do Mundo 2026 vai parar o calendário dos principais campeonatos do planeta que estão ainda em vigência, mas a bola ainda vai continuar rolando no Brasil durante a pausa para o Mundial.

A Série B, por outro lado, continuará em disputa e terá seis rodadas, da 13ª até a 18ª, a serem disputadas no período da Copa. Alguns jogos estão previstos para dias em que o Brasil pode estar em campo, já no mata-mata.

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A Terceira Divisão estará em execução durante a Copa do Mundo, com dois jogos marcados para a estreia da Seleção no Mundial, em 13 de junho: Guarani x Caxias e Amazonas x Anápolis. A Série D também não será interrompida neste período.

O Campeonato Brasileiro Sub-20 terá quatro rodadas enquanto o Mundial estiver rolando, assim como a Segunda Divisão da categoria. Os Brasileirões Sub-17 masculino e feminino também seguem normalmente durante a Copa do Mundo.

Outras competições como o Brasileirão, as Séries A1, A2 e A3 do Campeonato Brasileiro Feminino e a Copa do Brasil de ambos os gêneros foram paralisadas e voltam ao calendário somente depois do Mundial.

Status das competições do futebol brasileiro