MERCADO DA BOLA
Veja quem chegou e quem saiu em cada time da Série A na pausa da Copa
Foram 54 saídas e 45 contratações durante a janela de transferências da pausa para a Copa do Mundo
O Campeonato Brasileiro ficou parado durante a Copa do Mundo, mas os bastidores seguiram movimentados. Com a retomada da competição e a abertura da janela de transferências, os clubes da Série A voltam a campo com elencos modificados para o segundo semestre.
Até agora, as equipes registraram 54 saídas e 45 contratações. O clube que mais gastou foi o Cruzeiro, que desembolsou cerca de R$ 90 milhões para contratar o lateral-esquerdo Gabriel Rojas e o atacante Gabriel Pec.
Já o time que mais se movimentou foi o Mirassol, com sete reforços e seis saídas. Entre as posições, zagueiros e atacantes foram os mais buscados no mercado, com 12 contratações para cada setor.
No comando técnico, houve apenas uma mudança, com o Vasco aproveitando a pausa no calendário para trocar Renato Gaúcho pelo português Pedro Emanuel.
Grêmio traz reforço que disputou a Copa
A pausa para a Copa do Mundo também rendeu ao Grêmio um reforço vindo diretamente do Mundial. O clube acertou a contratação de Jovane Cabral, meia que defendeu Cabo Verde e foi titular em jogos contra Espanha e Argentina durante a campanha histórica da seleção africana.
Nascido em Assomada, na ilha de Santiago, em Cabo Verde, Jovane começou a carreira profissional em Portugal, nas categorias de base do Sporting. Ele foi treinado por Jorge Jesus antes de deixar o clube para atuar na Itália e na Grécia.
Aos 28 anos, o meia assinou contrato com o Grêmio por um ano e meio, até o fim de 2027. Até agora, é o único jogador que disputou a Copa do Mundo de 2026 contratado por um clube brasileiro nesta janela.
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Quatro clubes ainda não anunciaram reforços
Bragantino, Corinthians, Flamengo e Santos ainda não anunciaram contratações para o segundo semestre.
No caso do Flamengo, o foco do mercado está em Thiago Almada, que disputou a Copa do Mundo pela Argentina. Já Corinthians e Santos vivem cenário mais limitado por causa de transfer bans impostos pela Fifa.
O Corinthians foi punido por atrasos nos pagamentos de três negociações: José Martínez, Charles e Talles Magno. O Santos, por sua vez, foi afetado por uma dívida com o Monaco, da França, referente à contratação de Jean Lucas.
Sem poder se movimentar livremente no mercado, os dois clubes paulistas apostam em soluções internas. O Corinthians negocia a renovação de contrato com Memphis, enquanto o Santos prepara um planejamento especial para Neymar.
Janela internacional já está aberta
Desde o dia 6 de julho, os clubes brasileiros já podiam registrar jogadores em razão de uma janela interna extra aberta pela CBF. Alguns reforços, inclusive, já estrearam em partidas antecipadas da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Nesta segunda-feira, 20, foi aberta a segunda janela de transferências da temporada, o que permite também a inscrição de atletas vindos do exterior.
É o caso de Thiago Silva, do Fluminense, e do trio estrangeiro contratado pelo Bahia: Guido Herrera, Marco Moreno e Alejo Véliz.
A segunda janela de transferências vai de 20 de julho a 11 de setembro. Com mais de um mês e meio pela frente, a tendência é que os clubes da Série A ainda movimentem bastante o mercado.
Veja chegadas e saídas dos clubes da Série A
Athletico
- Chegadas: Dantas, zagueiro; Gilberto, lateral-direito; Jorge Rivaldo, atacante; e Kerwin Vargas, atacante
- Saídas: Bruninho, atacante; Julimar, atacante; e Sorriso, atacante
Atlético-MG
- Chegadas: Léo Duarte, zagueiro
- Saídas: Junior Alonso, zagueiro; e Hulk, atacante
Bahia
- Chegadas: Guido Herrera, goleiro; Marco Moreno, zagueiro; e Alejo Véliz, atacante
- Saídas: Marcos Felipe, goleiro; João Paulo, goleiro; Gabriel Xavier, zagueiro; e Gilberto, lateral
Botafogo
- Chegadas: Gabriel Batista, goleiro; Warleson, goleiro; Paulinho, lateral-esquerdo; e Lucas Monzón, zagueiro
- Saídas: Neto, goleiro; Barboza, zagueiro; e Newton, meia
Bragantino
- Chegadas: ninguém
- Saídas: ninguém
Chapecoense
- Chegadas: Max Alves, meia; e Túlio Eduardo, atacante
- Saídas: Walter Clar, lateral-esquerdo; Higor Meritão, volante; Jean Carlos, meia; João Vitor, meia; e Wermeson, atacante
Corinthians
- Chegadas: ninguém
- Saídas: ninguém
Coritiba
- Chegadas: Brian Ocampo, atacante
- Saídas: Gabriel Leite, goleiro
Cruzeiro
- Chegadas: Gabriel Rojas, lateral-esquerdo; e Gabriel Pec, atacante
- Saídas: Matheus Cunha, goleiro; Kauã Prates, lateral-esquerdo; Kaiki, lateral-esquerdo; Christian, volante; Walace, volante; e Japa, meia
Flamengo
- Chegadas: ninguém
- Saídas: ninguém
Fluminense
- Chegadas: Thiago Silva, zagueiro; e Hulk, atacante
- Saídas: Facundo Bernal, volante
Grêmio
- Chegadas: Wallace, zagueiro; Diego Caito, lateral-direito; Jovane Cabral, meia; e Matheus Nascimento, atacante
- Saídas: Viery, zagueiro; Arthur, meia; e André Henrique, atacante
Internacional
- Chegadas: Matheus Cunha, goleiro; e Guillermo Maripán, zagueiro
- Saídas: Bruno Tabata, meia; e Rafael Borré, atacante
Mirassol
- Chegadas: Gabriel Knesowitsch, zagueiro; Elias, lateral-direito; Japa, meia; Gustavo Cazonatti, meia; Bruno Santos, atacante; Gustavo Silva, atacante; e Fernandinho, atacante
- Saídas: Rodrigues, zagueiro; Igor Cariús, lateral-esquerdo; Yuri Lara, volante; Lucas Mugni, meia; Tiquinho Soares, atacante; e Nathan Fogaça, atacante
Palmeiras
- Chegadas: Barboza, zagueiro
- Saídas: ninguém
Remo
- Chegadas: Matheus Felipe, zagueiro; Zé Ivaldo, zagueiro; e Edson Fernando, volante
- Saídas: Panagiotis Tachtsidis, volante; Patrick de Paula, volante; Freitas, volante; Pavani, meia; João Pedro, atacante; e Diego Hernández, atacante
Santos
- Chegadas: ninguém
- Saídas: Zé Ivaldo, zagueiro; Tomás Rincón, volante; e Lautaro Díaz, atacante
São Paulo
- Chegadas: Aurélio Buta, lateral-direito; Newton, meia; e Victor Sá, atacante
- Saídas: Alan Franco, zagueiro
Vasco
- Chegadas: Paulinho, lateral-esquerdo; e Pedro Emanuel, treinador
- Saídas: Matheus França, meia; e Renato Gaúcho, treinador
Vitória
- Chegadas: Brítez, zagueiro; Fabiano Souza, lateral-direito; Walace, volante; e Pochettino, meia
- Saídas: Claudinho, lateral-direito; Neris, zagueiro; Ronald, meia; Pablo Baianinho, meia; Pedro Henrique, atacante; Renzo López, atacante; e Kike Saverio, atacante