Verão ativo: conheça 5 esportes para praticar na estação

Beach tennis e futevôlei estão entre as modalidades mais procuradas no verão - Foto: Rafael Abbehusen | @blzrafinha

O início do ano traz consigo, muitas vezes, a promessa de uma vida mais ativa, até mesmo a prática de um novo esporte. O verão, inclusive, é o período perfeito para conhecer uma nova modalidade, seja uma caminhada que se transforma em corrida, ou uma ida à praia, que gera o interesse em surfe.

Desta maneira, o Portal A TARDE vivenciou a rotina de cinco esportes muito praticados na estação mais quente do ano: vôlei de praia, futevôlei, beach tennis, surfe e corrida.

Na Arena Praiana, na Armação, o professor Osvaldo Neto, quatro vezes campeão baiano, destacou os benefícios de praticar o futevôlei, esporte que vem crescendo cada vez mais na Bahia e no Brasil. Para além dos motivos de saúde, o atleta também destacou a ajuda psicológica promovida pela prática.

“O futevôlei tem milhares de benefícios. Primeira à saúde, mas também é o melhor remédio para quem está com ansiedade, com depressão. É um remédio que o corpo libera como dopamina e endorfina”, disse Neto.

A opinião foi compartilhada pelo Coach Eduardo Filho, responsável pelo clube de corrida com o mesmo nome. Com alunos de oito até 82 anos, o profissional relembrou a diversidade proporcionada pelo esporte, também opinando sobre a importância de se manter sempre ativo.

“A corrida tem benefícios físicos e psicológicos. A gente ganha condicionamento físico, reduz percentual de gordura, evita algumas doenças cardiovasculares, hipertensão, diabetes. Além do bem-estar, estar envolvido em uma atividade física, liberando endorfina e socializando com outras pessoas (...) A corrida é a base de todos os esportes, né. A gente já começa engatinhando, andando e depois correndo”, destacou o coach.

Esportes olímpicos, o surfe e o vôlei de praia fizeram sucesso em Paris-2024, com medalhas em ambas as modalidades. Gabriel Medina e Tatiana Weston-Webb representaram nas águas, enquanto Ana Patrícia e Duda subiram ao topo do pódio nos pés da Torre Eiffel. Os resultados aumentaram a procura pela prática, como dito pelos professores Armando Daltro, da escolinha com o mesmo nome, e Etiene Martins, da Arena Evo, em Lauro de Freitas.

“O surfe é você deslizar sobre as ondas e qualquer pessoa pode conseguir, basta querer e treinar. São inúmeros benefícios: qualidade de vida, socialização, contato com a natureza e vários outros”, opinou o ex-atleta.

“Cresceu muito nos últimos meses. O vôlei de praia é um esporte praticado em dupla e oferece a participação mais coletiva, todos os que estão participando vão efetivamente pegar na bola no jogo. Além disso, você tem a prática de um esporte na areia, que te gera uma resistência maior e também consegue desenvolver os fundamentos de maneira mais eficiente porque você toca mais na bola e isso faz com que você aprenda as técnicas do jogo de maneira eficaz”, revelou o treinador.

A mais nova febre dos baianos, o beach tennis ganhou força em 2024, com criação de novas arenas e campeonatos. Desta maneira, o professor Leandro, da Arena Evo, afirmou que a procura aumentou no verão.

“O beach tennis tem benefícios como melhora da coordenação motora, condicionamento físico, fortalecimento das pernas, braços abdômen. Além das melhoras mentais, como redução do estresse, convivência com outras pessoas. (...) No verão está todo mundo buscando um esporte novo, querendo fazer alguma coisa diferente e o beach tennis é uma das modalidades mais procuradas”, disse o professor.