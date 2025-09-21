Menu
ESPORTES
FÓRMULA 1 2025

Verstappen domina no Azerbaijão e soma 6ª vitória; Bortoleto é 11º

Holandês lidera de ponta a ponta em Baku; Sainz vai ao pódio pela 1ª vez com a Williams

Redação

Por Redação

21/09/2025 - 10:57 h
Grande Prêmio do Azerbaijão: Verstappen vence e Bortoleto é 11º
O calendário da Fórmula 1 segue agitado e o próximo desafio será no dia 5 de outubro, com o Grande Prêmio de Singapura. Antes disso, neste domingo, 21, o circuito de Baku foi palco de mais uma grande exibição de Max Verstappen.

O piloto da Red Bull dominou o Grande Prêmio do Azerbaijão de ponta a ponta e conquistou sua sexta vitória na temporada de 2025. Apesar do ano marcado pela força da McLaren, o holandês mantém-se como protagonista com atuações consistentes e de alto nível.

O pódio foi completado por George Russell, da Mercedes, em segundo lugar, e Carlos Sainz, da Williams, em terceiro. Para o espanhol, o resultado teve sabor especial, já que marcou o primeiro pódio desde a sua chegada à nova equipe, após deixar a Ferrari.

A corrida foi marcada pela tranquilidade, sem bandeiras vermelhas, e registrou apenas um abandono: Oscar Piastri, da McLaren, que se envolveu em um acidente e provocou a entrada do safety car. O companheiro de equipe, Lando Norris, não conseguiu reagir e terminou apenas na sétima posição.

Entre os brasileiros, Gabriel Bortoleto, da Sauber, largou em 13º e chegou a ocupar a sexta colocação após as primeiras paradas nos boxes. Porém, perdeu rendimento ao longo da prova e terminou em 11º, fora da zona de pontos. Ele ainda se beneficiou de uma punição aplicada a Alexander Albon, da Williams, que o manteve nessa posição.

x