ABSURDO

VÍDEO: árbitra é agredida no rosto em jogo de futebol na Colômbia

Conforme testemunhas, Vanessa Ceballos precisou ser contida para não revidar

João Grassi

Por João Grassi

03/09/2025 - 17:57 h
Jogador identificado como Bolívar não aceitou a expulsão e agrediu a árbitra Vanessa Ceballos
Jogador identificado como Bolívar não aceitou a expulsão e agrediu a árbitra Vanessa Ceballos

Uma árbitra chamada Vanessa Ceballos foi vítima de uma agressão física durante uma partida da Primera C, proporcional à terceira divisão do futebol na Colômbia. O episódio ocorreu durante o confronto entre Deportivo Quique e Real Alianza Aracataca, nesta terça-feira, 2, no estádio Chelo Castro, em Aracataca.

Conforme o jornal espanhol Marca, Vanessa Ceballos foi até o banco de reservas para expulsar um jogador identificado como Bolívar, do Real Alianza. Inconformado com o cartão vermelho, o atleta desferiu um tapa no rosto da árbitra.

De acordo com testemunhas, Ceballos tentou reagir ao tapa e precisou ser contida para não revidar. Um vídeo do momento circula nas redes sociais e viralizou, gerando uma grande repercussão negativa no país.

Ancelotti mantém quarteto ofensivo e explica não reposição de lateral
Vitória efetiva Rodrigo Chagas para sequência da Série A
Confiança possui meio time de desfalques para final contra o Bahia

A Liga de Futebol Magdalena, organizadora do torneio, divulgou um comunicado repudiando o caso. A entidade destacou que não tolera qualquer forma de violência, especialmente contra mulheres, e defendeu medidas de proteção mais firmes para árbitros.

