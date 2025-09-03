ABSURDO
VÍDEO: árbitra é agredida no rosto em jogo de futebol na Colômbia
Conforme testemunhas, Vanessa Ceballos precisou ser contida para não revidar
Por João Grassi
Uma árbitra chamada Vanessa Ceballos foi vítima de uma agressão física durante uma partida da Primera C, proporcional à terceira divisão do futebol na Colômbia. O episódio ocorreu durante o confronto entre Deportivo Quique e Real Alianza Aracataca, nesta terça-feira, 2, no estádio Chelo Castro, em Aracataca.
Conforme o jornal espanhol Marca, Vanessa Ceballos foi até o banco de reservas para expulsar um jogador identificado como Bolívar, do Real Alianza. Inconformado com o cartão vermelho, o atleta desferiu um tapa no rosto da árbitra.
De acordo com testemunhas, Ceballos tentou reagir ao tapa e precisou ser contida para não revidar. Um vídeo do momento circula nas redes sociais e viralizou, gerando uma grande repercussão negativa no país.
A Liga de Futebol Magdalena, organizadora do torneio, divulgou um comunicado repudiando o caso. A entidade destacou que não tolera qualquer forma de violência, especialmente contra mulheres, e defendeu medidas de proteção mais firmes para árbitros.
