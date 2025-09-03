Ancelotti mantém quarteto ofensivo e explica não reposição de lateral

Carlo Ancelotti, técnico do Brasil - Foto: Rafael Ribeiro / CBF

Apesar das mudanças na convocação que também implicam diretamente no time titular da Seleção Brasileira, o técnico Carlo Ancelotti ficou satisfeito com o que viu na vitória sobre o Paraguai, última partida da Amarelinha sob seu comando. O comandante afirmou que vai manter a formação com um quarteto ofensivo.

Em entrevista coletiva nesta quarta-feira, 3, véspera do jogo entre Brasil e Chile, pela penúltima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas, Ancelotti adiantou parte da formação que vai utilizar. Raphinha, Estêvão, João Pedro e Gabriel Martinelli devem ser escalados.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Saímos do jogo contra o Paraguai muito contentes, satisfeitos, penso que o time jogou muito bem, teve boa atitude, ofensiva, defensiva, intensidade. É o que queremos fazer no jogo de amanhã, jogar intenso, ser forte defensivamente, fazer uma boa pressão ofensiva, jogar rápido com bola. Acho que se pode repetir o jogo contra o Paraguai para que a torcida possa estar contente com nosso jogo”, iniciou o comandante italiano.

Testei quatro atacantes no treino, é a ideia, jogar sem mudar muito o que foi no jogo contra o Paraguai. Vou colocar muitos atacantes, mas o importante é que o time não perca equilíbrio e defenda bem. Carlo Ancelotti - Técnico da Seleção Brasileira

O treinador da Seleção voltou a comentar sobre critérios para montagem do elenco e escalações. Ele chegou a dizer que não adianta apenas ter o talento individual, mas que o atleta selecionado precisa ter senso coletivo.

“Creio que três coisas: qualidade, obviamente. Todos aqui tem qualidade para estar na Seleção. Disse outro dia que precisam estarem bem fisicamente e que joguem para equipe e não individualmente. Eu escalo jogadores que podem ter menos qualidade técnica, mas que são melhores coletivamente”, indicou Ancelotti.

Corte na lateral-esquerda sem reposição

Carlo Ancelotti chegou a convocar o experiente Alex Sandro, jogador do Flamengo que atua como lateral-esquerdo e zagueiro, que esteve na última Copa do Mundo. O defensor, contudo, foi cortado por lesão e nenhum atleta foi chamado para seu lugar.

Mesmo com nomes dispostos na pré-lista e a possibilidade de testar jogadores em destaque da posição, à exemplo de Luciano Juba, do Bahia, o treinador italiano não disse que viu necessidade de convocar outro atleta.

“Porque na convocação já estavam Douglas Santos e Caio Henrique, jogadores novos que queria conhecer. Então não precisávamos de outro lateral-esquerdo. Creio que todas as posições estavam bem cobertas. Não precisamos pensar em outro jogador. Também porque quando você treina, em número, para treinar bem são 20 + 3. Hoje somos 24 jogadores treinando. Um você tem que manejar a posição. A ideia é sempre ter 20 jogadores mais três goleiros”, detalhou.

Time provável

Uma provável escalação da Seleção Brasileira tem: Alisson; Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro e Bruno Guimarães; Raphinha, Estêvão, João Pedro e Gabriel Martinelli. Atleta do Esquadrão de Aço selecionado, o meio-campista Jean Lucas deve iniciar no banco de reservas.

O Brasil enfrenta o Chile às 21h30 desta quinta-feira, no Maracanã, pela 17ª rodada das eliminatórias. Na próxima terça, 9, encara a Bolívia, às 20h30, na altitude de El Alto.