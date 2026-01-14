ESPORTES
VÍDEO: Jogadores do Fortaleza se envolvem em briga com vizinhos
Confusão teria acontecido após reclamação de som alto e foi registrada por câmeras
Por Lucas Vilas Boas
Três jogadores do Fortaleza foram flagrados em uma briga generalizada envolvendo alguns vizinhos. O episódio aconteceu em um condomínio de luxo na capital do Ceará no dia 1º de janeiro e teria sido motivado por uma reclamação de som alto.
As imagens de uma câmera de segurança flagrou a confusão em que aparecem nove pessoas trocando socos e empurrões. Os argentinos Eros Mancuso, José María Herrera e Tomás Pochettino, do Leão do Picí, são os atletas vistos no caso.
Assista:
De acordo com o relato de um dos moradores envolvidos, a briga teria começado assim que uma reclamação de som alto na residência de um dos jogadores foi feita. O meia Herrera teria mordido o nariz de um dos homens durante a confusão.
Outra versão da história foi contada por Mancuso nas redes sociais. O jogador alegou ter sido surpreendido por um de seus vizinhos, que teria usado xingamentos para o ofender, além de ter invadido a casa e fazer ameaças.
