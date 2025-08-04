Vitória e São Paulo desafiam invencibilidades em jogo pelo Brasileirão

São Paulo e Vitória durante jogo pelo Brasileirão 2024 - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O confronto entre São Paulo e Vitória, no próximo fim de semana, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, colocará frente a frente duas equipes que vivem momentos distintos na competição. Cada uma à sua maneira, o Tricolor paulista e Rubro-Negro baiano ostentam sequências de cinco jogos de invencibilidade no nacional e chegam de forma distinta para o fechamento do primeiro turno.

Boa fase do São Paulo é traduzida em resultados expressivos

Desde a chegada do argentino Hernán Crespo no comando técnico, o tricolor paulista venceu os últimos cinco jogos e alcançou uma marca que não acontecia há mais de três anos.

O último registro de cinco vitórias consecutivas havia sido em 2022, ainda sob o comando de Rogério Ceni, durante o Campeonato Paulista. A vitória por 2 a 1 sobre o Internacional, no último domingo, 3, no Beira-Rio, consolidou a arrancada são-paulina.

Vitória se consolida como rei dos empates na Série A

Já o Vitória, apesar de não ter engatado uma série de triunfos, mostra consistência defesiva sob o comando de Fábio Carille. A equipe baiana não perde há cinco rodadas, com uma vitória e quatro empates consecutivos no período.

A equipe é disparada a que mais empatou no Brasileirão 2025, com nove resultados de igualdade em 18 partidas. Vale destacar que a última derrota do Leão da Barra foi para o Internacional, no Beira-Rio, no dia 12 de julho. Desde então, o Rubro-Negro saiu da zona de rebaixamento e saltou para a 15ª posição, com 18 pontos.

O a falta de equilíbrio emocional tem sido um dos problemas a serem resolvidos por Carille. O time baiano mostra evolução coletiva até e melhorou o setor de ataque contra o Palmeiras, que por exemplo, saiu duas vezes à frente no placar, mas cedeu o empate nos acréscimos.

Com campanhas ascendentes, o duelo no Morumbi tem potencial para ser um termômetro do que ambas as equipes podem alcançar no segundo turno. O São Paulo em evolução e de olho no G-4. O Vitória, buscando se consolidar fora do Z-4 e construir uma campanha de permanência segura.