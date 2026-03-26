Vitória goleia no Brasileirão Feminino sub-20 e disputa liderança

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Atacante Isa em campo com a camisa do Vitória - Foto: Divulgação / EC Vitória

Em partida válida pelo Campeonato Brasileiro Feminino sub-20, o Esporte Clube Vitória venceu o time do Craques do Futuro pelo placar de 4 a 0 na quarta-feira, 25, em Rio Branco.

O placar foi construído com dois gols em cada etapa, com o Vitória dominando as ações do jogo. O destaque da partida vai para a atacante Isa, que marcou dois gols no primeiro tempo e encaminhando o futuro da partida antes do intervalo. Os outros dois gols da partida foram marcados por Mari Pereira e Keury.

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Posição na tabela

Com o resultado positivo, o Vitória assume a vice-liderança do Grupo A da primeira fase do Campeonato Brasileiro Feminino sub-20, com nove pontos conquistados

A próxima partida das Leoas no Campeonato Brasileiro sub-20 será contra a equipe do Botafogo, no dia 2 de abril, em Salvador.