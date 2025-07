Vitória treina bolas paradas e Neris segue afastado; saiba mais

Matheuzinho durante treinamento - Foto: Victor Ferreira / ECV

De olho no iminente retorno aos jogos, o Vitória realizou mais um treinamento na tarde desta quinta-feira, 3, no CT Manoel Pontes Tanajura, já pensando na Copa do Nordeste. A principal atividade foi um trabalho tático.

O dia começou com uma ativação na academia, seguida por um aquecimento no campo com o preparador físico Caio Gilli. Já sob comando do técnico Thiago Carpini, o elenco rubro-negro realizou um treino tático e também aperfeiçoou jogadas de bola parada.

Quem não participou das atividades foi o zagueiro Neris, que seguiu tratamento entre fisioterapia e departamento físico. O defensor é o único atleta afastado por problemas médicos.

O primeiro compromisso do Leão da Barra após a paralisação do Mundial de Clubes será na próxima terça, 8, quando recebe o Confiança no Barradão. O duelo é válido pelas quartas de final do Nordestão.