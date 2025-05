"Vivo", diz Maxi Biancucchi após fake news sobre morte; assista

Maxi Biancucchi, ex-jogador de Bahia e Vitória - Foto: Divulgação | ECBahia

Uma notícia falsa envolvendo o nome de Maxi Biancucchi, ex-atacante de Bahia e Vitória, começou a circular nas redes sociais no início da noite deste sábado, 10. De acordo com o boato, o ex-jogador teria falecido, informação que foi desmentida por ele mesmo, através de um vídeo publicado nas redes sociais.

"Tem uma notícia falsa aí no Brasil. Queria falar que estou bem, graças a Deus, aqui com minha família. Essa notícia é falsa, viu? Deus abençoe", declarou Maxi.

Assista:

Aos 40 anos, Maxi está aposentado dos gramados desde 2017, após passagem pelo Rubio Ñu, do Paraguai. Irmão do também ex-jogador Emanuel Biancucchi e primo de Lionel Messi, ele ficou conhecido no futebol brasileiro por sua atuação por Flamengo, Vitória, Bahia e Ceará.

Defendendo o clube carioca por três temporadas (2007, 2008 e 2009), o atleta retornou ao Brasil, dessa vez para jogar no Vitória, clube que se destacou e ajudou na campanha do clube baiano, que terminou em 5º colocado no Brasileirão de 2013.

Maxi, entretanto, deixou o atleta para defender o Bahia, em 2014 e 2015. Vale mencionar que o jogador também teve passagem pelo Ceará.